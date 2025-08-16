به گزارش ایلنا، سرهنگ صادق ضرونی، سر کلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: پیرو اجرای طرح مبارزه با سارقان در سطح حوزه، کلانتری ۱۲۷ نارمک موفق به دستگیری ۷ نفر از سارقان سابقه دار در عملیات‌های جداگانه طی ۲۴ ساعت شد.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: ۴ نفر از این سارقان باندی بودند که از ادارات و ساختمان‌های دولتی سرقت می‌کردند که مأموران در گشت زنی‌های هدفمند موفق به شناسایی و دستگیری آنها شدند. یک نفر از این سارقان به اتهام سرقت مشاعات و منازل دستگیر شد که در ادامه به جرم خود اعتراف کرد و دو نفر دیگر از این سارقان حین سرقت از یک خودرو دستگیر شدند.

سرهنگ ضرونی بیان کرد: متهمان در کلانتری به جرم‌های مرتکب شده اعتراف کردند و با بررسی‌های انجام شده بیشتر، مشخص شد که دارای سوابق متعدد کیفری نیز می‌باشند تا کنون ۲۰ نفر از شکات این سارقان شناسایی شدند و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد. متهمان به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مقامات قضائی شدند.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان به مردم توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتماً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.