به گزارش ایلنا، اسلامشهر، یکی از شهرهای اقماری (اطراف) تهران است که جمعیت قابل توجهی را در خود جای داده است؛ پوشش نیازهای حمل و نقلی ساکنان اسلامشهر و همچنین جمعیت شناوری که روزانه به این محدوده رفت و آمد دارند، لزوم راه اندازی هر چه سریع‌تر خط مترو آن را بیش از پیش عیان می‌سازد؛ خطی که در آینده از طریق ایستگاه آزادگان، به خط ۳ شبکه مترو تهران متصل خواهد شد.

پروژه راه اندازی و بهره‌برداری از خط مترو اسلامشهر در ۲ فاز تعریف شده است که فاز نخست آن به طول تقریبی ۱۱ کیلومتر از بزرگراه آزادگان تا میدان نماز در اسلامشهر را شامل می‌شود. در این مسیر ۳ ایستگاه چهاردانگه، شاطره و میدان نماز طراحی و تعریف شده است که البته فاز نخست پروژه با بهره برداری از ایستگاههای چهاردانگه و میدان نماز شروع به کار می‌کند و ایستگاه شاطره در بدو امر در حد ایستگاه عبوری خواهد بود.

مسیر ۱۱ کیلومتری فاز نخست خط مترو اسلامشهر، به لحاظ حفاری و ساخت تونل کامل شده و مرحله روسازی و ریل گذاری آن به مرز پیشرفت ۲۰ درصد رسیده است. ساخت ایستگاه‌ها نیز البته به موازات سایر عملیات اجرایی در حال پیگیری است و حدود ۷۰ درصد به طور میانگین پیشرفت داشته است.

به نظر می‌رسد در صورت تقویت روند تأمین منابع مالی پروژه، الزامات بهره برداری از این خط مترو پر تقاضا قابل تأمین و اجرا است؛ یعنی خرید و نصب تجهیزات و همچنین تکمیل ایستگاه‌ها که اگر این دو مورد طبق برنامه زمان‌بندی پیش برود، اواخر سال آینده می‌توان به انتظار طولانی مدت شهروندان اسلامشهر و نیز مراجعان این محدوده شهری پایان داد.

عملیات اجرایی پروژه خط مترو اسلامشهر از سال ۱۳۹۸ شروع شده و شهرداری این شهر پیگیری مجدانه‌ای برای بهره برداری هر چه سریع‌تر از آن دارد؛ البته شرط اصلی تحقق برنامه زمان بندی افتتاح ایستگاههای فاز نخست، تأمین به موقع منابع مالی است تا سرمایه گذاری صورت گرفته تا به امروز، نهایتاً ظرف یکی دو سال آینده به ثمر بنشیند.

