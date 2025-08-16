خبرگزاری کار ایران
مرکز کنترل عملیات اضطراری هلال‌احمر در عراق اعلام کرد:

واژگونی خودرو ون و مصدومیت ۱۲ زائر

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر مستقر در عراق اعلام کرد: واژگونی یک دستگاه خودرو ون در محور بدره – جسان ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت که پنج نفر از آنها زائران ایرانی بودند.

به  گزارش ایلنا از جمعیت هلال‌احمر، صبح امروز (شنبه ۲۵ مرداد) واژگونی یک دستگاه خودرو ون در محور بدره جسان عراق به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال‌احمر مستقر در این کشور اعلام شد.

بر اساس این گزارش، بلافاصله تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه ۱۲ مصدوم داشته که پنج نفر از آن‌ها زائران ایرانی هستند.

نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات لازم، مصدومان را با آمبولانس‌های این جمعیت به مرز مهران منتقل کردند.

انتهای پیام/
