خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتایج اولیه نوبت دوم کنکور اعلام شد

نتایج اولیه نوبت دوم کنکور اعلام شد
کد خبر : 1673973
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج علمی اولیه شرکت‌کنندگان نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا محمدی با اعلام این خبر گفت: نمره‌کل و نمرات خام نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ هم اکنون در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org در دسترس است و متقاضیان می‌توانند با ورود به حساب کاربری خود در سامانه یادشده، نمره کل و نمرات خام خود را مشاهده نمایند.

وی افزود: در حساب کاربری متقاضیانی که هم در آزمون سراسری نوبت اول و هم در نوبت دوم سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند کارنامه علمی اولیه به صورت مجزا نمایش داده می‌شود. برای متقاضیانی که فقط در یکی از دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و در جلسه آزمون حاضر شده‌اند، صرفاً کارنامه علمی مربوط به آزمونی که ثبت‌نام کرده‌اند، نمایش داده می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد برخی جزئیات نتایج نوبت دوم کنکور سراسری تصریح کرد: هم‌زمان با اعلام کارنامه علمی آزمون سراسری نوبت دوم ۱۴۰۴، آن دسته از متقاضیانی که گروه آزمایشی اصلی آنان در دو یا چند نوبت متفاوت بوده، باید گروه آزمایشی اصلی که می‌خواهند از آن انتخاب رشته کنند را حداکثر تا تاریخ ۲۶ مردادماه در حساب کاربری خود مشخص نمایند.

محمدی ادامه داد: برای تمامی متقاضیان آزمون سراسری اعم از افرادی که فقط در نوبت اول یا دوم و یا هردو نوبت ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند، کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته در هر یک از گروه‌های آزمایشی اصلی و همچنین گروه‌ هنر یا زبان که متقاضی در آن شرکت کرده است، شامل بیشترین نمره‌کل آزمون اختصاصی (کنکور)، نمره‌کل سابقه تحصیلی (آموزش و پرورش) و نمره‌کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، در حساب کاربری متقاضیان درج خواهد شد و بدیهی است اطلاع‌رسانی لازم درخصوص این مورد و نحوه انتخاب رشته متعاقباً اعلام می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات کامل و دقیق از نتایج اعلام شده، اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را مطالعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور