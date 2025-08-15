سردار رادان اعلام کرد:
خدمات عاشقانه پلیس در مرز مهران، پشتوانه موفقیت ماموریت اربعین
فرمانده کل انتظامی کشور خدمات عاشقانه پلیس در مرز مهران را پشتوانه موفقیت مانوریت اربعین حسینی دانست.
به گزارش ایلنا،سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور با تقدیر از تلاشهای همه نیروهای انتظامی و یگانهای تخصصی، موفقیت عملیات اربعین در این مرز را مرهون خدمات عاشقانه و خالصانه کارکنان فراجا دانست.
سردار رادان گفت: مرز مهران بهعنوان پیشانی عملیات اربعین، سهمی بالغ بر 43 درصد در رفت و برگشت زائران دارد و بیش از یک و نیم میلیون نفر از 3 میلیون و 600 هزار زائر از این مسیر عبور کردهاند که نشاندهنده اهمیت و گستردگی ماموریت در آن است.
وی افزود: خدمات انجام شده در مرز مهران تنها اجرای وظایف سازمانی نیست، بلکه از جنس عاشقانه و دلسوزانه بوده که تمام موانع و پیچیدگیهای اداری را پشت سر گذاشته و بهصورت جهادی و وقف خدمت به زائران اباعبدالله الحسین علیهالسلام ارائه شده است.
فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: امسال پلیسهای تخصصی شامل مبارزه با مواد مخدر، امنیت اقتصادی، پلیس آگاهی، پیشگیری، مرزبانی و یگان ویژه همه به شکل برجسته و متفاوت در خدمت زائران حاضر شدند و با همکاری و همبستگی مثالزدنی، توانستند خدمات خود را به بهترین نحو ارائه کنند.
سردار رادان بر ارائه خدمات عاشقانه پلیس به زائران تاکید کرد و گفت: هر اقدام کوچک از جمله در آغوش گرفتن یک کودک زائر یا کمک به جا به جایی وسایل، اثر عمیقی در دل و روح زائران دارد و نشان از عشق و اخلاص نیروهای پلیس دارد.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای همه معاونتها و نیروهای عملیاتی، اظهار داشت: این خدمت متبرک، ذخیرهای برای سال آینده است و امیدواریم که همه کارکنان با همان انگیزه و شور اولیه، همچنان به خدمت صادقانه و عاشقانه خود ادامه دهند.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: مرزبانی با رویکردی جامع و توجه همزمان به سرعت و دقت، توانست امنیت زائران اباعبدالله الحسین علیهالسلام را به بهترین شکل فراهم کند.
سردار "محمد شرفی" در جلسه بررسی اقدامات اربعین در مرز مهران با بیان اینکه امسال تمرکز مرزبانی بر امنیت و دقت در کنار سرعت بوده است، اظهار داشت: پلیس مرزبانی امسال در تمامی حوزه ها اللخصوص برقراری امنیت مرز به خوبیعمل کرد.
وی افزود: گشتها و اقدامات مرزی به گونهای طراحی شد که خلاهای احتمالی پوشش داده شود و همزمان گشتهای مشترک با طرف عراقی انجام شد که این همکاری دیپلماتیک، هم در قالب اقدامات نقطهای و هم اقتضائی و دائمی، کاملاً مؤثر بود.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با تقدیر از تلاشهای نیروهای مرزبانی و انتظامی بیان کرد: همه کارکنان با ایثار و از خودگذشتگی، از سردار تا سرباز، پای کار بودند و با تمام توان برای خدمت به زائران اباعبدالله الحسین علیهالسلام تلاش کردند.
سردار شرفی از حمایتها و هدایتهای به موقع مقامات عالی کشور قدردانی و تاکید کرد که این همراهی و تسهیل گریها نقش تعیینکنندهای در موفقیت مأموریت اربعین داشته است.