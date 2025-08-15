خبرگزاری کار ایران
۴۰ زائر ایرانی مصدوم در عراق به بیمارستان امام ایلام منتقل شدند

۴۰ زائر ایرانی مصدوم در عراق به بیمارستان امام ایلام منتقل شدند
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: این انتقال با هماهنگی و استقرار تیم‌های امدادی در نقطه صفر مرزی مهران انجام شد.

به گزارش ایلنا، حمید صفرپور، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: افزود: برای اجرای این عملیات، چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس و هفت دستگاه آمبولانس سبک به محل اعزام شد. وی توضیح داد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از پایدارسازی شرایط مصدومان آنها را به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام منتقل کردند.

زائران ایرانی مصدوم و آسیب دیده در خاک عراق از طریق جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از بیمارستان‌های این کشور به نقطه صفر مرزی مهران منتقل و سپس از طریق اورژانس به مراکز درمانی ایلام انتقال داده می‌شوند.

مرز مهران مرکز اصلی انتقال زائران حادثه دیده از خاک عراق به داخل ایران و نیازمند اقدام‌های درمانی است. این پایانه مرزی در ۸۵ کیلومتری جنوب باختری شهر ایلام، پرترددترین و مهم‌ترین گذرگاه رسمی زائران عتبات عالیات عراق است.

به گفته احمد کرمی، استاندار ایلام از بامداد امروز تاکنون ۵۱ هزار تردد ثبت شده است و مجموع تردد‌های مرز مهران از آغاز ماه صفر به دو میلیون و ۸۴۰ هزار نفر رسیده است.

