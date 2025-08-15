معاون وزیر کشور:
زیرساخت مرزهای کشور متحول شده است
معاون وزیر کشور با تأکید بر اینکه زیرساخت مرزهای کشور متحول شده است، ادامه داد: تا اربعین سال آینده بخش عمدهای از مشکلات جادهها برطرف خواهد شد و کیفیت خدمات به زائران ارتقا مییابد.
به گزارش ایلنا، علیاکبر پورجمشیدیان روز جمعه در نشست قدردانی از رسانههای فعال اربعینی در مرز مهران، افزود: مواکب در مرزهای ششگانه کشور تا ۲۳ ماه صفر فعال خواهند بود و پایانه شهید رئیسی (برکت) نیز به صورت دائم در تمام طول سال به زائران خدماترسانی میکند که این امر افزون بر تسهیل سفرهای زیارتی، زمینهساز اشتغال پایدار برای مردم منطقه شده است.
وی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس باشکوه اربعین، اظهار کرد: اربعین امسال در صدر خبرهای کشور قرار گرفت که این مهم مرهون تلاش شبانهروزی خبرنگاران، تصویربرداران و فعالان رسانهای است.
معاون وزیر کشور با تأکید بر اینکه زیرساخت مرزهای کشور متحول شده است، ادامه داد: تا اربعین سال آینده بخش عمدهای از مشکلات جادهها برطرف خواهد شد و کیفیت خدمات به زائران ارتقا مییابد.
پورجمشیدیان گفت: یک روز پس از اربعین، با وجود حضور انبوه جمعیت، ترافیک در جادههای استان ایلام و درون شهر مهران روان و مدیریت تردد به شکل مطلوب انجام شده است.
وی اربعین را ظرفیتی جهانی برای استان ایلام دانست و توضیح داد: خادمی زوار افتخار بزرگ مردم این دیار است و امیدواریم در سالهای آینده نیز شاهد برگزاری باشکوهتر این همایش عظیم باشیم.
معاون وزیر کشور تاکید کرد که پایانه شهید رئیسی (برکت) به عنوان بزرگترین پایانه کشور و یکی از بزرگترین پایانههای خاورمیانه، نقشی محوری در خدماترسانی به زائران دارد.
پورجمشیدیان در پایان با توصیه به زائران برای صبر و شکیبایی گفت: در خدمترسانی به زائران پیشی گرفتن از یکدیگر نه تنها مجاز، بلکه امری پسندیده است و همه علاقهمندان میتوانند با همت و نیت خالص بیشترین خدمات را ارائه دهند.
پیش از سخنان معاون وزیر کشور، استاندار ایلام نیز با قدردانی از کوشندگی شبانهروزی و جهادی رسانهها در پوشش رویداد اربعین امسال از ثبت تردد دو میلیون و ۸۴۰ هزار زائر از ابتدای ماه صفر تاکنون در مرز بینالمللی مهران خبر داد و گفت که اربعین امسال با شکوه و نظم ویژهای برگزار شد و خدماترسانی به زائران بدون مشکل ادامه یافت.
پایانه مرزی مهران در ۸۵ کیلومتری جنوب باختری شهر ایلام، مهمترین کانون تردد زائران اربعین و عتبات عالیات عراق است.