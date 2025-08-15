خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسامی فرآورده‌های غذایی غیرمجاز منتشر شد

اسامی فرآورده‌های غذایی غیرمجاز منتشر شد
کد خبر : 1673927
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های غذایی فاقد مجوز بهداشتی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا   به نقل از  ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعدادی از محصولات غذایی فرآوری‌شده به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و عدم انطباق با ضوابط ایمنی، غیرمجاز شناخته شده‌اند. فهرست این محصولات به شرح زیر است:

آلوچه و لواشک میوه‌ای – ترشینه

لواشک – ترش کام

لواشک – شاه‌دانه

آلوچه و آلبالو بسته‌بندی شده – صارم

لواشک – آی چیچک

آلوچه و لواشک – دردانه سالار

لواشک سیخی – لاریسا

مربای گل محمدی – اوریتان

مزه زردآلو – ائلشن

میوه فرآوری شده (زغال‌اخته و زردآلو) – کیمیاترش

لواشک – بهارنگ

این فرآورده‌ها فاقد مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو بوده و احتمال آلودگی یا استفاده از ترکیبات ناسالم در تولید آن‌ها وجود دارد. مصرف این اقلام می‌تواند تهدیدی برای سلامت مصرف‌کنندگان باشد.

سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست نسبت به شناسایی، پیگیری و جمع‌آوری این فرآورده‌ها اقدام و گزارش آن را به اداره کل ارسال کنند.

همچنین از مردم خواسته شده در صورت مشاهده این محصولات، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور