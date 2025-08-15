کشف ۱۸ دستگاه ماینر قاچاق و ناکامی قاچاقچی مخدر شیشه در قم

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منوچهر نصیری با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق تجهیزات استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در قم گفت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی، ۱۸ دستگاه ماینر فعال در یک خانه‌باغ شناسایی، کشف و جمع‌آوری شد.

وی ارزش ماینرهای مکشوفه را بنا بر نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم همچنین از کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه در عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان خبر داد و گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد یک قاچاقچی برای انتقال محموله شیشه از یکی از استان‌های جنوبی به تهران از مسیر قم، مأموران پلیس با هماهنگی قضایی و استقرار در محورهای مواصلاتی، خودروی حامل مواد را در اتوبان کاشان – قم متوقف کردند.

نصیری اظهار کرد: در بازرسی از این خودرو، دو بسته مواد مخدر شیشه به وزن ۲ کیلوگرم که به‌طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و متهم برای انجام مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.

