کشف ۱۸ دستگاه ماینر قاچاق و ناکامی قاچاقچی مخدر شیشه در قم

کشف ۱۸ دستگاه ماینر قاچاق و ناکامی قاچاقچی مخدر شیشه در قم
جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف و توقیف ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال و نیز ناکامی یک قاچاقچی مواد مخدر در انتقال ۲ کیلوگرم شیشه خبر داد.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منوچهر نصیری  با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق تجهیزات استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در قم گفت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی، ۱۸ دستگاه ماینر فعال در یک خانه‌باغ شناسایی، کشف و جمع‌آوری شد.

وی ارزش ماینرهای مکشوفه را بنا بر نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم همچنین از کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه در عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان خبر داد و گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد یک قاچاقچی برای انتقال محموله شیشه از یکی از استان‌های جنوبی به تهران از مسیر قم، مأموران پلیس با هماهنگی قضایی و استقرار در محورهای مواصلاتی، خودروی حامل مواد را در اتوبان کاشان – قم متوقف کردند.

نصیری اظهار کرد: در بازرسی از این خودرو، دو بسته مواد مخدر شیشه به وزن ۲ کیلوگرم که به‌طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و متهم برای انجام مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.

