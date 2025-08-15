به گزارش ایلنا، مدیریت بحران استانداری اعلام کرد با صدور دستور فوری، همه دستگاه‌های امدادی، اجرایی، آتش‌نشانی‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌های جنوب استان را برای اعزام نیرو، تجهیزات و پشتیبانی فراخواند.

بر اساس اعلام این مدیریت، بخشی از آتش‌سوزی در منطقه جبالبارز مهار شده، اما برای اطمینان از خاموشی کامل آتش و جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد، دو تیم از جمعیت هلال‌احمر و دو تیم از اداره‌کل منابع طبیعی به‌صورت مستمر در محل حادثه حضور خواهند داشت.

همچنین ستاد فوق‌العاده مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندار جیرفت تشکیل شده و هماهنگی کامل با بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های امدادی ادامه دارد.

مدیریت بحران استان از تلاش و همکاری نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و مسئولان محلی در کمک‌رسانی و عملیات مهار آتش قدردانی کرده و تأکید کرده است گزارش لحظه‌ای روند اطفا به مرکز استان ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/