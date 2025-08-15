مهار بخشی از آتشسوزی در یکی از مناطق روستایی جیرفت
مدیریت بحران استان کرمان از وقوع آتشسوزی در یکی از مناطق روستایی بخش جبالبارز شهرستان جیرفت خبر داد.
به گزارش ایلنا، مدیریت بحران استانداری اعلام کرد با صدور دستور فوری، همه دستگاههای امدادی، اجرایی، آتشنشانیها، دهیاریها و شهرداریهای جنوب استان را برای اعزام نیرو، تجهیزات و پشتیبانی فراخواند.
بر اساس اعلام این مدیریت، بخشی از آتشسوزی در منطقه جبالبارز مهار شده، اما برای اطمینان از خاموشی کامل آتش و جلوگیری از شعلهور شدن مجدد، دو تیم از جمعیت هلالاحمر و دو تیم از ادارهکل منابع طبیعی بهصورت مستمر در محل حادثه حضور خواهند داشت.
همچنین ستاد فوقالعاده مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندار جیرفت تشکیل شده و هماهنگی کامل با بخشداریها، شهرداریها و دستگاههای امدادی ادامه دارد.
مدیریت بحران استان از تلاش و همکاری نیروهای امدادی، آتشنشانی و مسئولان محلی در کمکرسانی و عملیات مهار آتش قدردانی کرده و تأکید کرده است گزارش لحظهای روند اطفا به مرکز استان ارسال خواهد شد.