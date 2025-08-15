خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام کرد:

پیش بینی وضعیت آب و هوا تا اواسط هفته

پیش بینی وضعیت آب و هوا تا اواسط هفته
سازمان هواشناسی کشور برای برخی مناطق شمالی و شمال غرب رگبار پراکنده و وزش باد پیش بینی کرده است.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی امروز برای استان‌های ساحلی دریای خزر، بخش‌هایی از اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و ارتفاعات البرز، و فردا علاوه بر این مناطق خراسان شمالی، شمال سمنان و برای  روز یکشنبه سواحل دریای خزر، اردبیل، خراسان شمالی، و ارتفاعات البرز، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در مناطق مستعد، خیزش گرد و خاک پیش‌بینی کرد.

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی روز‌های دوشنبه و سه شنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود و در نوار شمالی کشور همراه با افزایش نسبی دماخواهد بود.

