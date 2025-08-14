خبرگزاری کار ایران
پایان محدودیت های ترافیکی مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی (ع)

پایان محدودیت های ترافیکی مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی (ع)
​رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از پایان محدودیت و ممنوعیت های ترافیکی پیاده روی عظیم اربعین حسینی که از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد؛ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور در خصوص پایان محدودیت های این راهپیمایی بزرگ اجتماعی و مذهبی، اعلام‌ کرد: معابر اطراف حرم مطهر با مدیریت همکاران من در پلیس راهور تهران بزرگ تخلیه و محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی به شرایط عادی بازگشت .

وی افزود: جا دارد از همکاری شهروندان تهرانی حاضر در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) که با پلیس راهور، تعامل ویژه ای را داشتند؛ تقدیر و تشکر کنم.

سردار موسوی پور در خاتمه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات از همشهریان گرامی درخواست کرد: در مسیر برگشت از مراسم با وسایل نقلیه شخصی و یا موتور سیکلت ( استفاده از کلاه ایمنی برای خود و دیگر سرنشینان) با رعایت سرعت مطمئنه و آرامش خاطر،  رانندگی کنند تا ان شاء الله تمام مردم عزیزمان که در این مراسم باشکوه شرکت کردند؛ به سلامت به منازل خود بازگردند.

