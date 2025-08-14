پایان محدودیت های ترافیکی مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی (ع)

وی افزود: جا دارد از همکاری شهروندان تهرانی حاضر در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) که با پلیس راهور، تعامل ویژه ای را داشتند؛ تقدیر و تشکر کنم.

سردار موسوی پور در خاتمه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات از همشهریان گرامی درخواست کرد: در مسیر برگشت از مراسم با وسایل نقلیه شخصی و یا موتور سیکلت ( استفاده از کلاه ایمنی برای خود و دیگر سرنشینان) با رعایت سرعت مطمئنه و آرامش خاطر، رانندگی کنند تا ان شاء الله تمام مردم عزیزمان که در این مراسم باشکوه شرکت کردند؛ به سلامت به منازل خود بازگردند.