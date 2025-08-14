۷۰ درصد تصمیمات پزشکی بر پایه آزمایشهای تخصصی اتخاذ میشود
مدیر آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بیش از ۷۰ درصد تصمیمات درمانی پزشکان بر اساس نتایج آزمایشگاهی است و این امر نقش حیاتی آزمایشگاهها را در تشخیص و درمان بیماریها برجسته میکند.
به گزارش ایلنا، محمد صیادی دکترای تخصصی خونشناسی آزمایشگاهی، و مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، ضمن تاکید بر این موضوع، توضیح داد که آزمایشها میتوانند وضعیت سلامت فرد را به صورت دقیق بررسی کنند، شک پزشکان به بیماریها را تأیید یا رد کند و حتی بدخیمیها را در مراحل اولیه شناسایی کنند.
وی افزود: نمونههای آزمایشگاهی تنها محدود به خون، ادرار و مدفوع نیست، بلکه نمونههایی مانند بزاق و مایع مغزی-نخاعی (CSF) نیز در تشخیص بیماریهای خاص بسیار مفید هستند.
صیادی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر در تجهیزات آزمایشگاهی گفت: شرکتهای دانشبنیان با تولید دستگاههای جدید و ارتقا کیفیت تجهیزات، نقش مهمی در بهبود عملکرد آزمایشگاهها داشتهاند، اما همچنان نیاز به توسعه و بهبود بیشتر وجود دارد.
وی همچنین خطاهای آزمایشگاهی را به سه دسته پیش از آنالیز، حین آنالیز و پس از آنالیز تقسیم کرد و افزود بیشترین خطاها مربوط به مراحل قبل و بعد از آزمایش است.
صیادی توصیه کرد: شرایط انجام آزمایشات متفاوت است و همه آزمایشها نیاز به ناشتایی ندارند؛ برای نتایج دقیقتر، بیماران باید با پزشک و کارشناسان آزمایشگاه مشورت کنند.
وی درباره اهمیت آزمایشهای ژنتیک تاکید کرد که انجام این آزمایشات باید پس از مشاوره تخصصی و بر اساس نیاز دقیق تشخیص داده شود، چرا که هزینهبر و پیچیده هستند و ضرورت انجام آنها برای همه افراد وجود ندارد.
به گزارش وبدا، صیادی در پایان با اشاره به نقش پررنگ آزمایشگاهها در تشخیص و درمان بیماریها گفت: همکاران ما در آزمایشگاههای دولتی و خصوصی با تلاش شبانهروزی، نتایج دقیق و سریعی را برای کمک به بیماران فراهم میکنند و توصیه ما به مردم این است که تنها بر اساس تجویز پزشک و با هدف تشخیص دقیق بیماری، آزمایشهای لازم را انجام دهند.