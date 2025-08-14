مهران میزبان جمعیتی ۲۶۶ برابر جمعیت خود بود
استاندار ایلام با قدردانی از موکبداران گفت: خدمت به زوار اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بیبدیل است و چراغ این خدمت باید همیشه روشن بماند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی استانداری ایلام، احمد کرمی استاندار ایلام با قدردانی از فداکاری موکبداران و خادمان زوار اربعین حسینی گفت که خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بیبدیل است که زبان از توصیف آن قاصر میماند و در دستگاه خادمی حضرت، سبقت گرفتن در خدمترسانی نه تنها مجاز بلکه مایه برکت و افتخار است.
وی اظهار کرد: پایان این اربعین، آغاز برنامهریزی برای اربعین سال بعد است و چراغ خدمت به زوار عتبات عالیات باید همواره روشن بماند.
کرمی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت ایجاد سازههای ثابت و خدمات پایدار برای برگزاری باشکوه این رویداد معنوی افزود: کار موکبداران ارزشمند، شایسته قدردانی و درخور شأن است و باید با ایجاد زیرساختهای دائمی ظرفیت خدمترسانی به زوار را افزایش داد.
استاندار ایلام با بیان اینکه مهران به عنوان مهمترین مرز زمینی اربعین، سالانه پذیرای جمعیتی معادل ۲۶۶ برابر جمعیت خود است، گفت که از ۱۵ تا ۲۰ مرداد امسال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از این مرز تردد کردهاند.
وی اضافه کرد: تاکنون هشت هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس وارد پایانه برکت شده و زائران را به مقاصد خود انتقال دادهاند و اکنون روزانه ۳۳ هزار نفر با یک هزار و ۱۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی جابهجا میشوند که پیشبینی میشود این رقم در روزهای آینده به ۸۰ هزار نفر در شبانهروز برسد.
کرمی از آغاز اجرای طرح ساماندهی میدان اربعین خبر داد و بیان کرد: در این طرح، یک المان شاخص و زیبا متناسب با شأن و جایگاه این رویداد عظیم طراحی و اجرا خواهد شد تا یادمان خدمت و میزبانی مردم ایلام از زائران حسینی ماندگار شود.
استاندار ایلام تاکید کرد: خدمت به زوار اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری است که هیچگاه غبار فراموشی بر آن نمینشیند و همت و تلاش خادمان حسینی سرمایه معنوی بزرگ استان ایلام به شمار میرود.