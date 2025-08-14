خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر بهداشت:

آزمون‌های بورد، بالاترین سطح آزمون‌های علمی کشور هستند

آزمون‌های بورد، بالاترین سطح آزمون‌های علمی کشور هستند
کد خبر : 1673722
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از ستاد چهل‌وچهارمین دوره آزمون گواهینامه، هفتادودومین دوره آزمون تخصصی و سی‌ونهمین دوره آزمون دانشنامه فوق‌تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این آزمون‌ها را بالاترین سطح آزمون‌های علمی کشور دانست و از حضور ۵ هزار شرکت‌کننده در این آزمون‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا،  محمدرضا ظفرقندی با اشاره به شرکت پنج هزار نفر در آزمون‌های تخصصی و فوق‌تخصصی امسال، گفت: آزمون بوردهای تخصصی و فوق‌تخصصی، بالاترین سطح آزمون‌ها و رده علمی در کشور است که از دو جهت حائز اهمیت است.

وی افزود: اول اینکه باید همه مناطق و شهرهای کشور را در زمینه تأمین متخصص و شهرهای بزرگ را در زمینه وجود فوق‌تخصص، پوشش دهیم تا خدمات خوبی به مردم ارائه شود؛ که خوشبختانه تاکنون این اتفاق افتاده است و در تمام مراکز استان‌ها، پیشرفته‌ترین خدمات تخصصی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: دوم اینکه آزمون‌ها نشان‌دهنده کیفیت علمی و آموزشی است که در حوزه پزشکی بسیار مهم است. در حوزه سلامت، استانداردها و کیفیت علمی و آموزشی حرف اول را می‌زند. به همین دلیل، باید در آزمون‌های کتبی، شفاهی و مهارتی، افراد شاخص، برجسته و با کیفیت بالا پذیرش شوند.

به گزارش وبدا، آزمون‌های کتبی و شفاهی تخصصی و فوق‌تخصصی ۱۴۰۴، شهریور امسال برگزار می‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور