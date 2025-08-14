وزیر بهداشت:
آزمونهای بورد، بالاترین سطح آزمونهای علمی کشور هستند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از ستاد چهلوچهارمین دوره آزمون گواهینامه، هفتادودومین دوره آزمون تخصصی و سیونهمین دوره آزمون دانشنامه فوقتخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این آزمونها را بالاترین سطح آزمونهای علمی کشور دانست و از حضور ۵ هزار شرکتکننده در این آزمونها خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به شرکت پنج هزار نفر در آزمونهای تخصصی و فوقتخصصی امسال، گفت: آزمون بوردهای تخصصی و فوقتخصصی، بالاترین سطح آزمونها و رده علمی در کشور است که از دو جهت حائز اهمیت است.
وی افزود: اول اینکه باید همه مناطق و شهرهای کشور را در زمینه تأمین متخصص و شهرهای بزرگ را در زمینه وجود فوقتخصص، پوشش دهیم تا خدمات خوبی به مردم ارائه شود؛ که خوشبختانه تاکنون این اتفاق افتاده است و در تمام مراکز استانها، پیشرفتهترین خدمات تخصصی ارائه میشود.
وی ادامه داد: دوم اینکه آزمونها نشاندهنده کیفیت علمی و آموزشی است که در حوزه پزشکی بسیار مهم است. در حوزه سلامت، استانداردها و کیفیت علمی و آموزشی حرف اول را میزند. به همین دلیل، باید در آزمونهای کتبی، شفاهی و مهارتی، افراد شاخص، برجسته و با کیفیت بالا پذیرش شوند.
به گزارش وبدا، آزمونهای کتبی و شفاهی تخصصی و فوقتخصصی ۱۴۰۴، شهریور امسال برگزار میشوند.