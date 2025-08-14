با حکم وزیر علوم؛
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد
وزیر علوم با صدور حکمی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف را منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی صراف با صدور حکمی مسعود آقامحمد تجریشی را به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد
مسعود تجریشی دارای مدرک تحصیلی دکترای مهندسی محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با مرتبه استاد است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر علوم در نامه جداگانهای از تلاشهای دکتر سیدعباس موسوی رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.