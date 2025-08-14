خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم وزیر علوم؛

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد
کد خبر : 1673690
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر علوم با صدور حکمی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، حسین سیمایی صراف با صدور حکمی  مسعود آقامحمد تجریشی را به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد

مسعود تجریشی دارای مدرک تحصیلی دکترای مهندسی محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با مرتبه استاد است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌های دکتر سیدعباس موسوی رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور