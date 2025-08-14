به گزارش ایلنا، محسن هرمزی گفت: برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در مراسم بیش از ۸۵۰ دستگاه اتوبوس و ۳۰۰ دستگاه تاکسی‌ون مستقر و آماده سرویس‌دهی هستند.

به گفته معاون شهردار تهران، خدمات‌دهی مترو، تاکسی و اتوبوس در ایستگاه‌ها و مسیرهای ویژه مراسم اربعین رایگان است. همچنین تعداد ۸۵۰ دستگاه اتوبوس و ۳۰۰ دستگاه ون تاکسی در مسیرهای تعیین شده برای جابه‌جایی و سرویس‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی اختصاص یافته است.

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، ممکن است برخی شهروندان برای پیوستن به مسیر مراسم ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی باشند. به این منظور تمام پارکینگ‌هایی که در طول این مسیر و در اختیار سازمان حمل‌ونقل و ترافیک یا مناطق شهرداری هستند، به‌صورت رایگان در اختیار این دسته از شهروندان قرار گرفته و سازمان حمل و نقل و ترافیک ضمن تامین پارکینگ مورد نیاز، نسبت به تامین تجهیزات ترافیکی مورد نیاز برای مدیریت ترافیک در روز مراسم اقدام کرده است.

به گزارش شهر مسیرهای برگزاری مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی مناطق ۱۶.۱۵، ۱۴.۱۳، ۱۲.۷ و ۲۰ شهرداری تهران را در برمی‌گیرد. امسال با هماهنگی پلیس راهور و مشارکت مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیش از ۳۰۰ نقطه از محورهای فرعی منتهی به مسیر اصلی راهپیمایی برای تردد خودروها مسدود شده است تا شرکت‌کنندگان با امنیت و آرامش بیشتری در مراسم حضور یابند.

جزئیات تمهیدات ترافیکی و حمل و نقلی برای رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی (پیاده‌روی جاماندگان اربعین) برای امروز پنج‌شنبه ۲۳ مردادماه به شرح زیر می‌باشد:

شرکت بهره‌برداری مترو

- مترو تهران از ساعت ۵ صبح روز پنج‌شنبه ۲۳ مرداد، آماده ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم جاماندگان اربعین است.

- با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم مسافران در این روز، خدمات‌رسانی در خطوط یک و ۶ از ابتدای شروع به کار به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

برای رفاه حال شهروندان، این شرکت حد فاصل مبادی و مقاصد ذیل، پس از پایان مراسم نسبت به ارائه خدمات حمل و نقل به شرکت کنندگان در این مراسم اقدام خواهد کرد:

مبادی اصلی استقرار ناوگان

۱- پارکینگ فرمانداری

۲- خیابان شهید کریمی (محور چشمه علی تا متروی جوانمرد قصاب)

۳- سه‌راه ورامین

۴- تقاطع فرزانه

۵- خیابان کریمیان (میدان هادی ساعی)

۶- محور بی‌لغوش

۷- خیابان آستانه

۸- خیابان پروین اعتصامی

۹- خیابان کمیل

۱۰- خیابان سلمان فارسی

۱۱- زمان‌آباد

۱۲- خیابان مدرس

مقاصد سرویس‌دهی

۱- کیانشهر

۲- فدائیان اسلام

۳- ایستگاه متروی جوانمرد قصاب

۴- میدان خراسان

۵- پایانه خاوران

۶- میدان شهدا

۷- کهریزک

۸- باقرشهر

۹- میدان آزادی

۱۰- تهرانپارس

۱۱- یافت‌آباد

۱۲- شادآباد

۱۳- میدان نبوت

۱۴- نازی‌آباد

۱۵- میدان انقلاب

۱۶- ایستگاه متروی دولت‌آباد

۱۷- ایستگاه متروی شهر ری

خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تا انتقال آخرین شرکت کننده در این مراسم، ادامه خواهد داشت.

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

خدمات‌رسانی از ساعت۴ صبح امروز -پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه- تا پایان مراسم، با انجام سرویس‌رسانی کامل در خطوط منتهی به مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر تهران، ایجاد تسهیلات سرویس‌رسانی برای حضور شهروندان (زائرین) و ایجاد تسهیلات سرویس‌رسانی رایگان به آن‌ها در ۷ محور و با بهره‌گیری از ۲۰۰ دستگاه خودرو تاکسی ون ادامه خواهد داشت.

خطوط منتهی به مسیر راهپیمایی در ۷ محور شامل مسیرهای ذیل جهت خدمت‌رسانی به جاماندگان اربعین حسینی پیش‌بینی شده است:

محور شماره یک: میدان حرم-مترو شهرری

محور شماره دو: تقاطع فدائیان اسلام-امام حسین (ع) تامتروجوانمردقصاب

محور شماره سه: تقاطع فدائیان اسلام-بزرگراه شهیدکریمی تامتروجوانمردقصاب

محور شماره چهار: میدان مدرس (ضلع غرب حرم) -مترو شهرری

محور شماره پنج: تقاطع فدائیان اسلام-شهیدغیبی تامتروجوانمردقصاب

محور شماره شش: تقاطع فدائیان اسلام-شهیدپیرابنده (ابریشم) تا متروعلی آباد

محور شماره هفت: تقاطع فدائیان اسلام-بعثت تامتروپایانه جنوب

محور شماره هشت: میدان سلمان فارسی وامام هادی (ع) تاایستگاه راه آهن

لازم به ذکر است؛ خدمات ناوگان حمل ونقل از ساعات آغازین صبح شروع و تا پایان مراسم روز پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش پیش بینی مسیرهای جایگزین برای تردد و امداد رسانی، تامین امنیت پیاده‌ها از طریق جلوگیری از تردد موتورسیکلت سواران در مسیر پیاده‌روی و ایجاد نظم ترافیکی و اعمال قوانین در روز برگزاری مراسم (امروز) از اهم اقدامات پلیس راهور تهران است.

انتهای پیام/