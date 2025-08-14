سیاستگذاری غیرمتمرکز رویکرد اصلی سازمان امور اجتماعی است

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سید محمد بطحایی در این یادداشت ضمن تبریک روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، نقش سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) را در پر کردن شکاف میان سیاست‌گذاران و مردم حائز اهمیت دانست.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم سمن‌ها با گروه‌های مختلف جامعه و شناخت بی‌واسطه آن‌ها از دغدغه‌های مردم، تصریح کرد این ویژگی باعث شده تا سمن‌ها بتوانند درک سیاست‌گذاران را به تجربه زیسته مردم نزدیک کنند.

متن کامل یادداشت بطحایی به شرح زیر است:

۲۲ مرداد، روز ملی تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به نقش بی‌مانند این سازمان‌ها در پیشبرد اهداف و سیاست‌های توسعه اجتماعی کشور و بازاندیشی مؤثر در نسبت حاکمیت و جامعه مدنی است.

امروز دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند صرفا با اتکا به ساختارهای اداری و منابع خود، به حل همه مسائل اجتماعی بپردازد. چه در سطح جهان و چه در کشورمان ایران، تجربه نشان داده است که توسعه همه جانبه نه با تصمیمات یک سویه و متمرکز، بلکه با گفتگو، هم‌فکری و هم‌دلی میان مردم و حاکمیت تحقق می‌یابد. هرجا مردم خود به حل مسائل جامعه پرداخته‌اند، کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی بهتر و نتایج آن پایدارتر و مؤثرتر بوده است. در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی به عنوان حلقه واسط میان جامعه و سطوح سیاستگذاری کلان، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان اجتماعی یک هدف بنیادین را دنبال می‌کند و آن: ارتقا اعتماد و سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی نه فقط یک مفهوم نظری و انتزاعی، بلکه شبکه‌ای زنده از اعتماد، همکاری و حس تعلق متقابل میان مردم و نهادهای حاکمیتی است. این سرمایه همان نیروی پنهانی است که امکان «بسیج در بحران»، «هم افزایی در مسیر توسعه» و «تاب آوری در مسائل» را برای دولت و جامعه فراهم می‌کند. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و واکنش هوشمندانه مردم، نشان داد سرمایه اجتماعی با همه افت و خیزهایش در سال‌های گذشته، همچنان در بطن جامعه ایران زنده است. در روزهایی که تهدید امنیتی و فشار روانی بر مردم در بالاترین سطح قرار داشت، همبستگی ملی و انسجام اجتماعی نیروی نجات بخش جامعه بود. تجربه جنگ، برای ما در سازمان امور اجتماعی یک پیام راهبردی دارد: هر چه در روزهای آرام‌تر، با سیاست‌های شفاف، فرصت‌های واقعی مشارکت و حمایت از نهادهای مردمی، این سرمایه را تقویت کنیم، در روزهای سخت، قدرت و کارآمدی آن چند برابر خواهد شد.

پر واضح است که بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، نیازمند ساختار بخشی و هماهنگی میان فعالیت‌های آن‌هاست. مشارکت اجتماعی بدون برنامه ریزی، ساختاریابی و شبکه سازی، ممکن است موجب هدررفت منابع شود. سازمان امور اجتماعی راه حل این موضوع را، نه در محدودکردن یا نادیده گرفتن این ظرفیت، بلکه در ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی می‌داند. به همین جهت همسو با رویکرد دولت چهاردهم در تقویت و توسعه سازمان‌های مردم نهاد، سیاست سازمان اجتماعی در قبال تشکل‌ها، مبتنی بر اعتماد، توانمندسازی و همکاری است. تسهیل فرایندهای قانونی، ارائه حمایت‌های مالی و حقوقی و تقویت شبکه‌سازی میان تشکل‌ها و هم افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، محورهای اصلی برنامه‌های سازمان اجتماعی به عنوان نهاد حامی تشکل‌ها و حافظ جامعه مدنیست.

در پایان ضمن گرامیداشت و تبریک روز ملی تشکل‌ها ومشارکت‌های اجتماعی به تمامی فعالان و اعضای تشکل‌های مردم نهاد، از تلاش‌های بی‌وقفه شما در مسیر اعتلای ایران عزیز قدردانی میکنم. امید است با همدلی و همکاری، شاهد جامعه‌ای باشیم که در آن مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی، پایه‌های توسعه پایدار و عدالت محور را تشکیل دهد.

