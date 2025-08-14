۱۰۳۷ حادثه در یک هفته/استان ایلام با بیشترین تعداد حادثه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، گفت: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۰۳۷ حادثه در سامانه‌های شبکه امداد و نجات کشور ثبت شد که در این حوادث، ۶۹۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۷۳۳ نفر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند. همچنین ۶۲ نفر در عملیات‌های نجات فنی از مرگ حتمی نجات یافتند و پیکر ۳۴ فوتی نیز رهاسازی شد.

وی افزود: در این مدت، ۹ نفر به مناطق امن انتقال یافتند، ۱۲۲ هزار و ۹۱۶ نفر اسکان اضطراری داده شدند و ۱۱۴۵ نفر اقلام زیستی و بهداشتی دریافت کردند. بیشترین تعداد حوادث در استان ایلام با ۱۶۸ مورد، مازندران با ۱۱۱ مورد و خوزستان با ۷۶ مورد ثبت شده است. همچنین در بخش انتقال مصدومان، ایلام با ۱۶۳ نفر، مازندران با ۷۶ نفر و خوزستان با ۵۵ نفر در صدر قرار دارند.

محمودی ادامه داد: در حوزه درمان سرپایی نیز بیشترین آمار مربوط به خوزستان با ۳۲۵ نفر، ایلام با ۱۰۹ نفر و قم با ۸۷ نفر بوده است. همچنین بیشترین عملیات رهاسازی مصدومان و فوتی‌ها در استان کرمان با ۱۳ نفر، چهارمحال و بختیاری با ۸ نفر و استان‌های فارس و قزوین هرکدام با ۷ نفر انجام شده است.

وی با اشاره به حوادث ترافیکی اظهار کرد: طی این مدت ۴۸۰ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری ثبت شد که منجر به انتقال ۳۴۹ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۵۴ نفر شد. بیشترین حوادث ترافیکی در اصفهان با ۵۳ مورد، مازندران با ۴۸ مورد و گلستان با ۳۴ مورد گزارش شده است. در بخش انتقال مصدومان ترافیکی نیز مازندران با ۵۰ نفر، اصفهان با ۴۱ نفر و گلستان با ۳۲ نفر بیشترین آمار را داشته‌اند.

رئیس سازمان امداد و نجات در پایان گفت: در حوزه حوادث جوی و اقلیمی، ۱۱۳۲ نفر در ۳۶ شهرستان از ۱۵ استان دچار حادثه شدند. در این حوادث، ۹۸۵ نفر اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی دریافت کردند. همچنین بیشترین حوادث جوی در آذربایجان شرقی و فارس هرکدام با ۷ مورد و کرمان با ۴ مورد رخ داد. کرمان با ۹۱۷ نفر و هرمزگان با ۱۳۰ نفر بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان در حوادث جوی را به خود اختصاص دادند.

