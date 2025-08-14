خبرگزاری کار ایران
محدودیت‌های ترافیکی در خیابان‌های منتهی به مراسم جاماندگان اربعین

کد خبر : 1673621
​رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در خیابان‌های منتهی به مراسم جاماندگان اربعین خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره راهپیمایی جاماندگان اربعین اظهارداشت: در حال حاضر محدودیت‌ها در معابر و خیابان‌های منتهی به خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شوش شرقی، خیابان فداییان اسلام، اطراف حرم عبدالعظیم حسنی (ع)، بزرگراه‌ها و جاده ورامین و مناطق پیرامون اجرا شده است. 

وی افزود: همچنین محدودیت توقف از ساعت ۲۴ شب گذشته در معابر اصلی اطراف میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شوش، خیابان فداییان اسلام، خیابان قم، حرم عبدالعظیم حسنی (ع) و جاده ورامین برقرار شد. 

موسوی‌پور درباره محل‌های مجاز برای پارک خودروهای شخصی بیان داشت: بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه شهید کریمی، بزرگراه شهید آوینی، خیابان‌های دماوند، پیروزی، مجاهدین، محلاتی، خراسان، خاوران و سایر معابر موازی با امکان پارک اریب محل‌های مجاز برای پارک خودروهای شخصی است. 

وی درباره مسیرهای تاکسیرانی ویژه مراسم جاماندگان اربعین گفت: ۸ مسیر مشخص با تعداد خودروهای اعلام‌شده از مبادی مختلف به مقصد ایستگاه‌های مترو و راه‌آهن شهرری جهت رفاه حال شرکت‌کنندگان در مراسم در نظر گرفته شده که در حال حاضر مشغول فعالیت است.

