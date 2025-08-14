خبرگزاری کار ایران
اسکان شبانه ۴۵۰۰ زائر در موکب‌های کربلا و نجف سازمان اوقاف

کد خبر : 1673586
مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه قزوین با اشاره به برپایی موکب اوقاف در شهر‌های کربلا و نجف در اربعین امسال گفت: ۴۵۰۰ زائر هر شب در موکب‌های کربلا و نجف اسکان می‌یابند.

به گزارش   ایلنا،  حجت الاسلام سید مصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به تفاوت فضای اربعین امسال با سال‌های گذشته گفت: اربعین امسال هیجان و غلیان ایستادگی در برابر ظلم در میان عاشقان سید الشهدا (ع) پررنگ‌تر شده‌است و به دلیل رخداد جنگ دوازده روزه نیز خیل دلدادگان امام حسین (ع) دوش به دوش و در کنار هم پرچم مقاومت در برابر ظلم را در دست گرفته‌اند.

وی در خصوص خدمات ارائه شده در مواکب این استان گفت: حجم فعالیت‌ها و تعداد زائران در اربعین امسال غیرقابل مقایسه با سنوات گذشته است. امسال در حسینه امام رضا (ع) که محل موکب امام حسین (ع) در شهر نجف است، نزدیک به ۵ طبقه ساختمان اعم از حسینیه و راهرو‌ها، مملو از جمعیت بوده و بیشتر آنها در برنامه‌های فرهنگی مواکب از جمله سخنرانی‌ها، تلاوت‌ها، مداحی و ... حضور یافته‌اند.

مدیرکل اوقاف قزوین ادامه داد: موکب شهر نجف مانند سال‌های گذشته خدماتی شامل اسکان، پذیرایی سه وعده، میان وعده، اجرای برنامه‌های فرهنگی، ارائه خدمات پزشکی، تولید نان، یخ و هر خدمتی که در هوای گرم مورد نیاز است، ارائه می‌کند.

حجت الاسلام مجیدی همچنین با اشاره به برپایی موکب امام زاده بی‌بی زبیده خاتون قزوین در شهر کربلا، تصریح کرد: امسال در شارع بغداد شهر کربلا موکب دیگری با حمایت متولیان موقوفات قزوین راه‌اندازی کردیم که همه خدمات ارائه شده در موکب شهر نجف، در این موکب نیز ارائه می‌شود و شبانه در هر دو موکب حدود ۴۵۰۰ نفر اسکان می‌یابند و ۲۰۰ خادم در موکب شهر نجف و ۱۲۰ خادم نیز در شهر کربلا از مهمانان اباعبدالله الحسین (ع) پذیرایی می‌کنند.

مدیرکل اوقاف قزوین همچنین ارائه حمایت‌های نقدی و اقلامی از موکب‌های عراقی و ایرانی را از دیگر فعالیت‌های اوقاف استان قزوین در اربعین امسال عنوان کرد.

انتهای پیام/
