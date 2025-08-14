هشدار نارنجی سیلاب برای شمال کشور

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی برای مناطق شمالی کشور، به ویژه استان‌های گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان، اعلام کرد که طی روز‌های آینده این مناطق با بارش رگبار شدید، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی مواجه خواهند شد.

علاوه بر این، استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و همچنین شمال استان‌های البرز، تهران، قزوین و سمنان نیز در برخی ساعات با بارش باران و وزش باد شدید مواجه خواهند بود. که این شرایط می‌تواند باعث کاهش دید و خطرات ترافیکی شود.

سازمان هواشناسی از مردم درخواست کرده است تا با توجه به هشدار نارنجی، از انجام سفر‌های غیرضروری در مناطق متاثر خودداری کنند و مراقبت‌های لازم در برابر خطر سیلاب و آب‌گرفتگی را در پیش بگیرند.

همچنین توصیه شده است که رانندگان با احتیاط کامل در جاده‌ها تردد کنند و تجهیزات ایمنی را همراه داشته باشند.

انتهای پیام/