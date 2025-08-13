وزیر علوم:
بیتردید گذشته پرافتخار، آیندهای پرافتخار را به دنبال خواهد داشت
وزیر علوم همزمان با رونمایی از سامانه «ایرانپیپر» در کتابخانه و موزه ملی ملک گفت: بیتردید گذشته پرافتخار، آیندهای پرافتخار را نیز به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، وزیر علوم در این آیین اظهار داشت: امکان استفاده رایگان از کتاب، مقاله و تحقیق، اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از پژوهشگران و دانشجویان است.
سیمایی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی این نهاد فرهنگی و وقف آن به آستان قدس رضوی، خاطرنشان کرد: کتابخانه و موزه ملی ملک، بیش از ۹۰ سال است که میزبان آثار ارزشمند و نفیس تاریخی میباشد و به خوبی از این گنجینه فاخر صیانت شده است.
بنا بر اعلام وزارت علوم، وی ضمن با تأکید بر اهمیت وقف فرهنگی، افزود: کتابخانه و موزه ملی ملک، امروز نقشی اساسی در دسترسپذیری فرهنگ و تاریخ ایران ایفا میکند و گسترش پایگاههای اطلاعاتی داخلی و بینالمللی در این مجموعه، ادامه مسیر تحقق نیات واقف است.