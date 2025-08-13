به گزارش ایلنا، با پیشنهاد حسین ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر و با ابلاغ صادره از سوی دکتر حسین مظفر رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ «خلیل اله همایی راد» مشاور نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، با حفظ سمت به عنوان «رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام» منصوب شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران مجمع تشخیص مصلحت نظام و ستاد مبارزه با موادمخدر و پیشکسوتان این حوزه برگزار شد، دکتر محمد غریب‌شاه، رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجمع به تشریح ماموریت‌های مجمع در خصوص تدوین سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و شاخص‌ها و سنجه‌های مربوطه پرداخت و دکتر علی هاشمی و سردار کیومرث ابوئی نیز روندها و رویکردهای گذشته را تشریح کردند.

سیاست‌های ۱۱ گانه کلی مبارزه با مواد مخدر افق‌گشا و جامع هستند

حسین ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اهمیت موضوع موادمخدر و اعتیاد به عنوان یک تهدید جهانی گفت: اهمیت شاخص‌گذاری سیاست‌های کلی، ناشی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می‌باشد که به صراحت هنگام توشیح و تصویب سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر در تاریخ دهم مهر ۱۳۸۵ خطاب به روسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران فرموده‌اند که «این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است به درستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم متراکم شود.»

وی اظهار داشت: سیاست‌های ۱۱گانه ابلاغی افق‌گشا و جامع هستند و قوانین در چارچوب سیاست‌ها تدوین شده‌اند؛ اما به دلیل ماهیت موادمخدر و متغیرهای اثرگذار در داخل و محیط پیرامونی نیازمند بازنگری هستند.

نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: باید مراقب باشیم گرفتار تورم در قانونگذاری و مقررات نشویم و در فرایندهای اجرایی نیز با رویکرد فرابخشی درصدد حل چالش‌ها باشیم و از ظرفیت صاحب نظران و افراد با دانش و تجربه استفاده کنیم.

ذوالفقاری در ادامه؛ به انتصاب «خلیل اله همایی‌راد» به عنوان رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع اشاره کرد و وی را فردی صاحب نظر، صاحب قلم، دارای صداقت، صراحت و اهل تعامل دانست که به عنوان یک جانباز انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف ستادی و اجرایی فعالیت داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد که ایشان در این مسوولیت با همکاری صاحبان دانش و تجربه و تخصص مسوولیتی که علیرغم تلاش‌های گذشتگان در مجمع، سالهای متمادی بر زمین مانده است، به انجام رساند.

نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خاتمه با بیان ایثارگری دست‌اندرکاران مبارزه با موادمخدر در دهه‌های گذشته گفت: جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه مشکلات و محدودیت‌ها طی دهه‌های گذشته، صادقانه در این راه مبارزه کرده و بارها در جایگاه نخست جهان ایستاده است.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وی افزود: اما شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که در آستانه اصلاح قانون، اصلاح ساختار و اصلاح برخی راهبردها و رویکردها بیش از گذشته به همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و اعضای ستاد نیاز داریم تا مناسب‌ترین تصمیم را بگیریم، هزینه‌های نظام را کاهش دهیم و دغدغه‌های مردم را نسبت به اعتیاد و عوارض آن برطرف سازیم.

