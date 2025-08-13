خبرگزاری کار ایران
تمدید مهلت ثبت‌نام اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان

کد خبر : 1673456
مهلت ثبت نام اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی سراسر کشور تا پایان مردادماه تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی احسانی مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر کل اجرایی اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه  با اعلام این خبر گفت: علاقه‌مندان تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند جهت ثبت‌نام به نشانی اینترنتی ftso. aut. ac. ir مراجعه نمایند. 

وی افزود: اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه  دانشجویان  دختر و پسر  دانشگاه‌ها   و موسسات آموزشی عالی  سراسر کشور  از ۲۱الی ۲۶ شهریورماه به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود. 

دبیر کل اجرایی اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه خاطر نشان کرد: این المپیاد در رشته های: دیجیتال و فیجیتال شامل: مینی‌فوتبال، فیفا 

رباتیک شامل: فوتبالیست سبک‌وزن،   شبیه‌سازی سه‌بعدی فوتبال،   خودروی خودران،      شبیه‌سازی خودروی خودران  و ربات‌های انسان نما

بخش نوآوری وفناوری  شامل: تحلیل بیومکانیکی و آسیب‌شناسی فعالیت‌های ورزشی،   طراحی اپلیکیشن‌های ورزشی،   طراحی صنعتی محصولات ورزشی،      شبیه‌سازی الکترونیکی ابزارهای ارزیابی در ورزش،      نوآوری و توسعه کسب‌وکار ورزشی برگزار می‌شود. 

احسانی یادآور شد: علاقه‌مندان  کسب اطلاعات بیشتر به سایت ftso. aut. ac. ir مراجعه و با آدرس ایمیل najafi@aut. ac. ir   و شماره تلفن‌های ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۳۹ و ۰۹۲۱۲۳۴۴۵۰۹ دبیرخانه المپیاد تماس حاصل نمایند.

