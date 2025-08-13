تمدید مهلت ثبتنام اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان
مهلت ثبت نام اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی سراسر کشور تا پایان مردادماه تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی احسانی مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر کل اجرایی اولین المپیاد ورزشهای فناورانه با اعلام این خبر گفت: علاقهمندان تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند جهت ثبتنام به نشانی اینترنتی ftso. aut. ac. ir مراجعه نمایند.
وی افزود: اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی سراسر کشور از ۲۱الی ۲۶ شهریورماه به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.
دبیر کل اجرایی اولین المپیاد ورزشهای فناورانه خاطر نشان کرد: این المپیاد در رشته های: دیجیتال و فیجیتال شامل: مینیفوتبال، فیفا
رباتیک شامل: فوتبالیست سبکوزن، شبیهسازی سهبعدی فوتبال، خودروی خودران، شبیهسازی خودروی خودران و رباتهای انسان نما
بخش نوآوری وفناوری شامل: تحلیل بیومکانیکی و آسیبشناسی فعالیتهای ورزشی، طراحی اپلیکیشنهای ورزشی، طراحی صنعتی محصولات ورزشی، شبیهسازی الکترونیکی ابزارهای ارزیابی در ورزش، نوآوری و توسعه کسبوکار ورزشی برگزار میشود.
احسانی یادآور شد: علاقهمندان کسب اطلاعات بیشتر به سایت ftso. aut. ac. ir مراجعه و با آدرس ایمیل najafi@aut. ac. ir و شماره تلفنهای ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۳۹ و ۰۹۲۱۲۳۴۴۵۰۹ دبیرخانه المپیاد تماس حاصل نمایند.