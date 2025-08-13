جانشین پلیس راهور فراجا اعلام کرد:
تخلیه ۲۰ هزار خودرو در ۲۴ ساعت گذشته از شهرهای مرزی
سردار حسن مومنی، جانشین پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: طی بازه زمانی ۴ تا ۲۱ مرداد امسال در ۵ استان مرزی مسیر اربعین، تعداد فوتیهای تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد کاهش است.
به گزارش ایلنا، سردار حسن مومنی، جانشین پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: طی بازه زمانی ۴ تا ۲۱ مرداد امسال در ۵ استان مرزی مسیر اربعین، تعداد فوتیهای تصادفات با کاهش ۲۵ نفره نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۳۸ نفر رسید که معادل ۱۵ درصد کاهش است.
همچنین مجروحین تصادفات این بازه با کاهش ۵۷۶ نفری، به ۳ هزار و ۱۱۲ نفر کاهش یافته که ۱۶ درصد کمتر از سال قبل است.
افزایش فوتی تصادفات در آذربایجان غربی و ایلام
با وجود کاهش کلی، استانهای آذربایجان غربی و ایلام شاهد افزایش فوتیهای تصادفات بودند.
آذربایجان غربی با ۳۴ فوتی، ۷ نفر افزایش و ۲۶ درصد رشد نسبت به سال قبل (۲۷ فوتی)
ایلام با ۱۶ فوتی، ۲ نفر افزایش و ۱۴ درصد رشد نسبت به سال قبل (۱۴ فوتی)
افزایش مجروحین تصادفات در استان ایلام
در بازه ۴ تا ۲۰ مرداد، استان ایلام همچنین شاهد افزایش ۱۱ نفری مجروحین با ۲۹۲ نفر مجروح بود که ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.
آمار فوتی و مجروح زائران اربعین
از اول طرح اربعین (۴ مرداد) تا ساعت ۲۴ روز ۲۱ مرداد: فوتی زائران امسال ۲۰ نفر بوده که نسبت به ۲۰ فوتی سال قبل بدون تغییر است.
مجروحین زائران با کاهش ۳۹ نفره از ۱۵۵ نفر به ۱۱۶ نفر رسید که کاهش ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
مجموع فوتی و مجروح زائران ۱۳۶ نفر بوده که نسبت به ۱۷۵ نفر سال قبل، کاهش ۲۲ درصدی دارد.
علل اصلی تصادفات و توصیه پلیس به زائران
سردار مومنی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی در استانهای مرزی، به علتعدم توجه به جلو، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی رخ داده است.
بیشترین زمان وقوع تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ (۲۳ درصد)، ۲۰ تا ۲۴ (۲۲ درصد) و ۸ تا ۱۲ صبح (۲۱ درصد) بوده است.
وی تأکید کرد: سهم ساعات ۲۰ تا ۲۴ و ۲۴ تا ۴ صبح همچنان افزایش دارد که عمدتاً به دلیل خستگی و خوابآلودگی زائران در مسیر برگشت است.
همچنین واژگونی خودروها سهم بالایی در تصادفات زائران دارد و زائران باید پس از استراحت کامل در موکبهای بین راهی اقدام به رانندگی کنند.
افزایش ۸ درصدی تصادفات در راههای فرعی
راههای فرعی ۵ استان مرزی اربعین نسبت به سال گذشته افزایش ۸ درصدی در وقوع تصادفات فوتی و جرحی را تجربه کردند.
وضعیت تردد وسایل نقلیه در ۵ استان مرزی اربعین
در بازه ۱۸ روزه ۴ تا ۲۱ مرداد امسال، حجم کل تردد وسایل نقلیه در استانهای مرزی حدود ۶۲ میلیون
تردد بود که ۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
تردد اتوبوسها ۸۴۵ هزار سفر با ۱۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل
تردد سواری و وانتها حدود ۵۲.۵ میلیون تردد با افزایش ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل
استانهای دارای افزایش و کاهش تردد
استانهای با افزایش تردد نسبت به سال قبل:
کردستان با ۱۹ درصد افزایش
ایلام با ۹ درصد افزایش
خوزستان با ۳ درصد افزایش
استانهای دارای کاهش تردد:
آذربایجان غربی با ۱۷ درصد کاهش
کرمانشاه با ۶ درصد کاهش
آمار ورود وسایل نقلیه به محدوده مرزهای اربعین
تعداد کل وسایل نقلیه ورودی به محدوده مرزهای اربعین در این بازه ۸۵۷ هزار دستگاه بود که ۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان میدهد.
انباشت وسایل نقلیه در مرزها تا ساعت ۲۴ روز ۲۱ مرداد:
مرز مهران: حدود ۶۸ هزار دستگاه
مرز خسروی: حدود ۲۳ هزار دستگاه
روند تخلیه و کاهش انباشت وسایل نقلیه
روند انباشت وسایل نقلیه در ۵ استان مرزی و محدوده مرزهای اربعین طی ۷۲ ساعت گذشته کاهشی بوده و در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۵ هزار خودرو از مرز مهران و ۵ هزار خودرو از قصرشیرین تخلیه شدهاند.
آمار ورود و خروج زائران اربعین از مرزهای کشور
کل ورود زائران به کشور:
تا این لحظه، تعداد کل زائران وارد شده به کشور ۲.۳۹۴، ۰۰۰ نفر گزارش شده است.
باقیمانده زائران در عراق:
حدود ۱.۱۷۸، ۰۰۰ نفر از زائران همچنان در عراق حضور دارند که معادل ۳۳ درصد از کل زائرانی است که از کشور خارج شدهاند.
سهم هر یک از مرزهای رسمی در ورود زائران:
مرز مهران: ۴۳.۳ درصد
مرز شلمچه: ۲۸.۳ درصد
مرز خسروی: ۱۱.۷ درصد
مرز چذابه: ۷.۵ درصد
مرز هوایی: ۵.۵ درصد
مرز تمرچین: ۲.۲ درصد
مرز باشماق: ۱.۵ درصد
ورود زائران از ساعت ۲۴ دیشب تا ۹ صبح امروز:
در این بازه زمانی، حدود ۱۷۹ هزار نفر زائر وارد کشور شدهاند
درصد خروج زائران نسبت به ثبتنام در سامانه سماح:
تقریباً تمامی افراد ثبتنامی در سامانه سماح از مرزها خارج شدهاند و حتی حدود ۴ درصد بیشتر از تعداد ثبتنام شده نیز زائر از مرزها خارج شده است
توصیههای جانشین پلیس راهور فراجا
سردار حسن مومنی از زائران خواست با دقت، هوشیاری و پس از استراحت کامل، به ویژه در موکبها و محلهای پیشبینی شده در مسیرهای برگشت، اقدام به رانندگی کنند تا شاهد کاهش هرچه بیشتر تصادفات و تلفات باشیم.