ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان زیر ۷ سال

به گزارش ایلنا از بیمارستان کودکان مفید، شمس الله نوری پور افزود: بسیاری از اقدامات پیشرفته علمی از جمله پیوند مغز استخوان، برای کودکان در این بیمارستان انجام می‌شود، اکنون ۱۵۳ بیمار تالاسمی، ۳۴۰ نفر بیمار هموفیلی و تعداد زیادی از بیماران خاص در حال دریافت خدمات درمانی از بیمارستان کودکان مفید هستند.

وی اظهار کرد: برخی بیماران دچار بیماری‌های عصبی مانند SMA نیز در این بیمارستان تحت درمان قرار می‌گیرند، برخی اوقات ممکن است کشور در تامین داروهای مورد نیاز این بیماران به صورت مقطعی دچار کمبودهایی شود اما کمبود خاصی در این زمینه نداریم.

نوری پور با بیان اینکه ۱۰۰ عضو هیات علمی و ۳۵۰ پرستار به صورت تمام وقت در بیمارستان مشغول ارائه خدمات هستند، ادامه داد: سال گذشته افتتاح اولین بانک شیر مادر در سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در بیمارستان مفید انجام شد که باعث شد نوزادانی که از شیر مادر خود محروم هستند بتوانند از این شیرها مصرف کرده و از فواید سلامتی آن بهره‌مند شوند.

وی گفت: از آنجایی که ارایه خدمات درمانی رایگان به کودکان زیر هفت سال باعث افزایش رضایتمندی خانواده‌ها از خدمات شده اما بیمه‌ها به ویژه تامین اجتماعی تاخیرهایی در پرداخت‌های مطالبات ما دارند که باعث افزایش بار مالی شده است.

نوری پور افزود: در حال حاضر تاخیر در دریافت مطالبات از بیمه‌ها به ۹ ماه رسیده در حالی که این میزان باید سه ماه باشد، تامین اجتماعی ۲۵۰ میلیارد تومان و بیمه سلامت ۸۰ میلیارد تومان به بیمارستان کودکان بدهی دارند.

احداث بیمارستان جدید ۶۰۰ تخت‌خوابی در این مرکز درمانی

وی از احداث بیمارستان جدید ۶۰۰ تخت‌خوابی در این مرکز درمانی خبر داد و گفت: در سه مرحله، ساختمان جدیدی جایگزین ساختمان‌های فعلی خواهد شد، در این راستا نیاز است خیرین سلامت پای کار بیایند تا با جدیت بیشتری این پروژه را دنبال کنیم.

خسرو رحمانی معاون درمان بیمارستان کودکان مفید نیز گفت: رشته طب اطفال سختی‌های زیاد و درآمد کمی دارد به همین دلیل استقبال کمتری از سوی پزشکان نسبت به ورود به این رشته تخصصی شکل می‌گیرد که در این راستا نیاز است نظام سلامت توجه جدی‌تری به این معضل داشته باشد.

به رشته طب اطفال نیز توجه کنیم

وی افزود: امروزه صحبت از فرزندآوری و لزوم افزایش جمعیت می‌شود بنابراین باید به رشته طب اطفال نیز توجه کنیم تا سلامت نوزادانی که متولد می‌شوند تضمین شود.

معاون درمان بیمارستان کودکان مفید تاکید کرد: مردم باید در فواصلی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند برای دریافت خدمات بهداشتی از جمله واکسیناسیون به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند، در حال حاضر برخی واکسن‌ها از جمله واکسن آبله مرغان در برنامه کشوری واکسیناسیون وجود ندارد و از وزارت بهداشت تقاضا داریم نسبت به ورود این واکسن به برنامه واکسیناسیون کشوری توجه داشته باشد.

رحمانی پایین بودن تعرفه‌های پزشکی در حوزه طب اطفال را از دیگر چالش‌های این حوزه عنوان و تصریح کرد: برمبنای قانون، مبنای تعرفه، باید هزینه تمام شده باشد اما به دلیل این‌که این موضوع در تعرفه‌ها رعایت نمی‌شود بسیاری از پزشکان متضرر می‌شوند، البته نباید صرفا تعرفه‌ها افزایش یابد و منجر به افزایش پرداختی مردم شود بلکه بیمه‌ها باید این افزایش هزینه‌ها را تحت پوشش قرار دهند، در حال حاضر افزایش تعرفه‌ها در بخش خصوصی نیز تحت پوشش کامل بیمه قرار نمی‌گیرد که این موضوع باعث تحمیل هزینه‌های بیشتر به سبد اقتصادی خانوار می‌شود.

طی ۱۰ سال گذشته ۴۰۰ پیوند مغز استخوان در بیمارستان مفید انجام شد

وی اضافه کرد: طی ۱۰ سال گذشته ۴۰۰ پیوند مغز استخوان در بیمارستان مفید انجام شد که باعث جلوگیری از خروج ۴۰۰ میلیون دلار ارز از کشور شده بنابراین نیاز است منابع مالی و تجهیزاتی مورد نیاز برای توسعه این خدمات در نظر گرفته شود.

سازمان های بیمه گر کمک کنند

سید امید موسوی، مدیر بیمارستان کودکان مفید نیز در ادامه بیان کرد: رایگان شدن درمان کودکان زیر هفت سال فشار مالی زیادی به بیمارستان‌های اطفال وارد می‌کند که اگر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌های اطفال کمک بیشتری کنند، این مشکلات حل خواهد شد.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم به دلیل مشکل مالی هیچ بیماری بدون درمان نماند، با این حال در این زمینه در حوزه کمک‌های مالی برای درمان اتباع نیز مشکلاتی در بیمارستان وجود دارد که نیاز به حمایت خیرین دارد زیرا هزینه‌های درمان برخی از آن‌ها بسیار بالاست و باعث ایجاد مشکلات مالی برای ما شده است.