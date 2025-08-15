«علی جعفریان» مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت داروهای نوین درمان سرطان در کشور، توضیح داد: بسیاری از داروهای نسل جدید سرطان، در سطح دنیا نیز تازه وارد هستند. داروهای بیولوژیک، داروهای موسوم به Target Therapy و داروهای Immunotherapy (که با استفاده از ایمنی بدن درمان می‌کنند) قیمت‌های بسیار بالایی دارند.

او ادامه داد: برخی از این داروها در کشور تولید شده‌اند که کمک بزرگی بوده است، زیرا با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بین‌المللی عرضه می‌شوند. اما بعضی دیگر هنوز قابل تولید نیستند و باید وارد شوند.

تلاش برای واردات داروهای سرطانی که در داخل تولید نمی شود

وی افزود: هیچ کشوری در دنیا همه این داروها را به طور کامل پوشش نمی‌دهد، بنابراین طبیعی است که بیمه‌ها نیز نتوانند همه این داروها را در پوشش قرار دهند. داروهای سرطانی که تولید نمی‌شود، وارداتشان پیگیری می‌شود و بیشتر آن‌ها تحت پوشش بیمه قرار دارد.

جعفریان اضافه کرد: داروهای جدید سرطان که می‌آید بعضی از آن‌ها تحت پوشش بیمه است و برخی از آن‌ها نیست که البته باید دید امکان آن وجود دارد یا خیر.

جعفریان افزود: اگر بخواهیم یک گروه از بیماران سرطانی را با همه داروهای ممکن درمان کنیم، هزینه به‌قدری بالا می‌رود که مانع انجام بسیاری از اقدامات دیگر خواهد شد. از این رو داروهای جدید سرطان، بسته به تصمیمات شورای عالی بیمه و ظرفیت بیمه‌ها، گاهی تحت پوشش قرار می‌گیرند و گاهی نه.

در تامین نسل جدید داروهای سرطان به دلیل هزینه بالا دچار مسئله هستیم

او با اشاره به هزینه بالای تامین داروهای نسل جدید سرطان گفت: در مجموع، در داروهای سرطان دچار چالش حاد نیستیم، اما در نسل جدید داروهای سرطان، به‌ویژه Immunotherapy، هزینه‌ها بالاست و این مسئله بزرگی محسوب می‌شود.

انجام هزار و ۱۰۰ عمل پیوند کبد در کشور در سال ۱۴۰۳

جعفریان در ادامه درباره وضعیت پیوند کبد در کشور، بیان کرد: پیوند کبد درکشور ما تقریباً به جز در سال کرونا، هیچ‌گاه افت نداشته است؛ یعنی مردم همچنان سرویس را با تعداد و کیفیت قابل قبول دریافت می‌کنند.

به گفته وی حدود هزار و ۱۰۰ پیوند کبد در کشور انجام شده و لیست انتظار ما از بسیاری از کشورهای پیشرفته کوتاه‌تر است، یعنی بیمار زودتر پیوند دریافت می‌کند.

پیوند کبد در ۱۱ مرکز در کشور در حال انجام است

او با اشاره به چالش‌های پیوند کبد، گفت: چالش‌های پیوند کبد همان چالش‌های عمومی حوزه سلامت است؛ بخشی مربوط به در دسترس بودن امکانات، دارو و تجهیزات و بخشی مربوط به نیروی انسانی است. خوشبختانه در پیوند کبد مشکل جدی در زمینه نیروی انسانی نداریم و در حدود ۱۰ تا ۱۱ مرکز در کشور این کار انجام می‌شود.

او افزود: از نظر داروهای پس از پیوند نیز، داروهایی که به صورت روتین و درازمدت مصرف می‌شوند، هم تولید داخل و هم واردات آن‌ها فعلاً بدون مشکل است؛ یعنی بیماران ما مشکل دارویی پس از پیوند ندارند.

وی با اشاره به کمبود داروهای ICU اضافه کرد: اما در دوره بستری، به‌ویژه در بخش ICU، گاهی چالش‌هایی داریم. در دوره بلافاصله پس از پیوند، برخی داروهای ضروری ICU که کمبودشان کشوری است (نه فقط در حوزه پیوند)، ممکن است گاهی مشکل ایجاد کند.

انجام ۲۰۰۰ پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی به صورت رایگان

وی در پایان خاطر نشان کرد: در مجموع، وضعیت پیوند ما نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه همچنان بهتر است. یکی از نقاط قوت ما این است که در بیمارستان امام خمینی تاکنون حدود ۲۰۰۰ پیوند کبد انجام شده و بیماران حتی یک ریال هم بابت پیوند پرداخت نکرده‌اند؛ هزینه‌ها کاملاً توسط دولت پوشش داده می‌شود.

