سازمان ثبت احوال کشور:
۲۰ روز پس از ثبت فوت، گواهی انحصار وراثت ابلاغ میشود
سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: گواهی انحصار وراثت ۲۰ روز پس از ثبت فوت به صورت الکترونیکی به وراثت و ذینفعان ابلاغ میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان ثبت احوال کشور، با اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، از سوم مرداد ۱۴۰۴، پس از ثبت واقعه فوت در ادارات ثبت احوال، روند صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار در سازمان ثبت احوال انجام می شود و پس از استعلام از دستگاه های ذیربط و با استفاده از اطلاعات پایگاه سازمان ثبت احوال کشور، گواهی انحصار وراثت در مدت ۲۰ روز صادر و به صورت الکترونیک به وراثت و ذینفعان ابلاغ می شود.
بر اساس این گزارش مطابق ساختار نوین اطلاعرسانی، گواهی صادرشده در سامانه ابلاغ به آدرس verasat.ncr.ir و سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir منتشر و همزمان پیامک مشاهده گواهی به وراث و ذینفعان ارسال خواهد شد و دریافتکنندگان میتوانند پس از احراز هویت در سامانه سهیم و پرداخت تعرفه قانونی، فایل رسمی گواهی را دریافت کنند.
در این گزارش تاکید شده است؛ گواهی صادره حاوی اطلاعاتی از جمله نام متوفی و وراث، نسبت خانوادگی، وجود وصیتنامه رسمی و . . . خواهد بود.