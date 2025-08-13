بر اساس این گزارش مطابق ساختار نوین اطلاع‌رسانی، گواهی صادرشده در سامانه ابلاغ به آدرس verasat.ncr.ir و سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir منتشر و همزمان پیامک مشاهده گواهی به وراث و ذینفعان ارسال خواهد شد و دریافت‌کنندگان می‌توانند پس از احراز هویت در سامانه سهیم و پرداخت تعرفه قانونی، فایل رسمی گواهی را دریافت کنند.

در این گزارش تاکید شده است؛ گواهی صادره حاوی اطلاعاتی از جمله نام متوفی و وراث، نسبت خانوادگی، وجود وصیت‌نامه رسمی و . . . خواهد بود.