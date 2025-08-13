به گزارش ایلنا، علی اکبر پورجمشیدیان بیان کرد: افرادی که در سامانه سماح ثبت نام کردند ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر هستند که نشان می‌دهد حدود ۳۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت نام نکردند.

وی اضافه کرد: افرادی که در سماح ثبت نام نکنند مشکلی برای خروج از مرز ندارند اما از برخی خدمات و تسهیلات مانند بیمه نمی‌توانند استفاده کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: تصور ما در ستاد این بود که با توجه به اینکه اربعین امسال در گرم‌ترین ماه سال است و همچنین با توجه به شرایط پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاید تعداد زائران کمتر باشد که تصور اشتباهی بود و مردم با عشق و علاقه در این مراسم معنوی شرکت کردند.

پورجمشیدیان ادامه داد: با ابتکار همکاران فراجا مدت عبور از مرز به چند ثانیه کاهش یافته و همین امر موجب شد تا زمان معطلی زائران عزیز در گرمای بالای هوا به حداقل زمان ممکن برسد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی افزود: نصب ده‌ها هزار متر مربع سایه‌بان و تامین آب و یخ به میزان کافی به همت هر دو کشور از دیگر اقدامات انجام‌شده برای کاستن از آثار گرمای هوا بود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: مردم امسال سفرشان را به خوبی مدیریت کردند و همین مسئله موجب شد تا مشکل جدی در حمل و نقل نداشته باشیم؛ درخواست ما از مردم این است که همچنان بازگشت خود را نیز در چند روز آینده مدیریت کنند. زائران همچنین ضمن استراحت در مسیر بازگشت، به مقررات توجه کافی داشته باشند تا ان‌شاالله به سلامت به مقصد برسند.

انتهای پیام/