اجرای طرح پایلوت تبدیل پسماند به سوخت
وزیر کشور با اشاره به اجرای موفق طرح پایلوت تبدیل پسماند به سوخت در کرمانشاه، گفت: با اجرای کامل این طرح در کشور روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز صرفهجویی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی به همراه معاون اجرایی رئیسجمهور، در جریان سفر به استان کرمانشاه، از مرکز تفکیک و تبدیل زباله به سوخت و کارخانه سیمان غرب به عنوان مکان استفاده از سوخت جایگزین (RDF) بازدید کرد.
وزیر کشور در این بازدید با اشاره به اهمیت طرح تبدیل پسماندهای غیرقابل بازیافت به سوخت جایگزین (RDF)، این پروژه را گامی مهم در جهت مدیریت پسماند و صرفهجویی در مصرف گاز طبیعی عنوان کرد.
مومنی با بیان اینکه این طرح اهمیت بالایی در حوزه محیط زیست و انرژی دارد، بیان کرد: ایدهای شکل گرفت که بخشی از زبالههای کشور که نه قابلیت بازیافت دارد و نه از نظر زیستمحیطی امکان دفن آنها وجود دارد، به عنوان سوخت جایگزین گاز در صنایع استفاده شود.
مومنی با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از زبالههای تولیدی کشور در این دسته قرار دارد، افزود: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه کارخانههای سیمان، تاکنون ۱۸ تفاهمنامه برای استفاده از سوخت جایگزین زباله در این صنعت منعقد شده است.
وزیر کشور گفت: این طرح با مشارکت استانداری کرمانشاه، شهرداری، صنایع استان و فعالان حوزه پسماند در کرمانشاه به صورت پایلوت اجرایی شده و طی سه هفته گذشته اجرای آن موفق بوده است.
اسکندر مومنی تأکید کرد: این طرح بهطور عملی منجر به کاهش مصرف گاز در کارخانه سیمان میشود و اثربخشی آن اثبات شده است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: برای توسعه این طرح در مقیاس بزرگتر، نیاز به ورود تجهیزات تخصصی و تامین روزانه حداقل ۱۲۰ تن زباله وجود دارد تا کارخانه بتواند به صورت کامل گاز مصرفی خود را جایگزین کند. بر اساس برآوردها، در صورت اجرای کامل این طرح در ۱۸ شهری که تفاهمنامهها امضا شده، روزانه حدود پنج میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفهجویی خواهد شد.
مومنی با تأکید بر منافع اقتصادی و زیستمحیطی این طرح افزود: صرفهجویی در مصرف گاز به معنای کاهش وابستگی به منابع فسیلی است که میلیونها سال طول میکشد تا تولید شود و این طرح نه تنها به اقتصاد کشور کمک میکند، بلکه آثار زیستمحیطی بسیار مثبتی دارد.
وی با اشاره به حمایتهای رئیسجمهور از اجرای این طرح گفت: یکی از تفاهمنامههای مرتبط با این طرح در حضور رئیسجمهور امضا شد و ایشان تأکید ویژهای داشت که عواید حاصل از صرفهجویی گاز، به شهرداریها و کارخانههای سیمان اختصاص یابد.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با اجرای موفق این طرح در کرمانشاه، بتوان آن را در سایر شهرهای هدف نیز توسعه داد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، وی گفت: گزارشها حاکی از آن است که این مرکز ظرفیت دریافت و استفاده روزانه تا ۲۰۰ تن پسماند را دارد و امیدواریم براساس برنامهریزی انجامشده، شاهد اجرای موفق طرح در سراسر کشور باشیم.