خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف خودرو سواری پژو با رانندگی پسر بچه ۱۲ ساله

توقیف خودرو سواری پژو با رانندگی پسر بچه ۱۲ ساله
کد خبر : 1673296
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب از توقیف یک دستگاه خودروی سواری با رانندگی پسر بچه ۱۲ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «رضا سلوکی» در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس راهور شهرستان خنداب در حین گشت زنی در سطح شهر «جاورسیان» یک دستگاه خودرو سواری پژو را که راننده آن پسر بچه ۱۲ساله بود به علت داشتن تخلفات حادثه ساز را شناسایی و متوقف کردند. 

وی افزود: باتوجه به اینکه راننده در سن قانونی قرار نداشته و فاقد گواهی نامه رانندگی بوده خودرو توقیف و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. 

به گزارش پلیس، سرهنگ سلوکی در پایان به شهروندان و والدین توصیه کرد: خانواده‌ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور