توقیف خودرو سواری پژو با رانندگی پسر بچه ۱۲ ساله

به گزارش ایلنا، سرهنگ «رضا سلوکی» در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس راهور شهرستان خنداب در حین گشت زنی در سطح شهر «جاورسیان» یک دستگاه خودرو سواری پژو را که راننده آن پسر بچه ۱۲ساله بود به علت داشتن تخلفات حادثه ساز را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: باتوجه به اینکه راننده در سن قانونی قرار نداشته و فاقد گواهی نامه رانندگی بوده خودرو توقیف و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

به گزارش پلیس، سرهنگ سلوکی در پایان به شهروندان و والدین توصیه کرد: خانواده‌ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.

