به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، با اشاره به سیاست‌های شهرداری در ساماندهی واحدهای آسیب‌دیده، گفت: واحدهای مسکونی آسیب‌دیده به سه دسته جزئی، متوسط و کلی تقسیم شده‌اند که در مجموع ۲۴۴۱ واحد با خسارت متوسط شناسایی شده‌اند که از این تعداد، ۱۴۰۹ واحد تعیین تکلیف شده‌اند؛ یعنی یا مبلغی به عنوان کمک دریافت کرده‌اند یا در حال تعمیر و بازسازی واحد آسیب‌دیده‌شان هستند. ۵۸ درصد از این پروژه وارد فاز اجرایی و تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه واحدهای شناسایی شده با خسارت متوسط به دو دسته تقسیم شده‌اند، خاطرنشان کرد: واحدهای شناسایی شده با خسارت متوسط به دو دسته با هزینه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و بیشتر از ۳۰۰ میلیون تومان تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی و برآورد خسارات سرعت و دقت مسیر بازسازی را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکزارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران ادامه داد: ۲۱۱۷ واحد در دسته واحدهایی با خسارت‌های کمتر از ۳۰۰ میلیون قرار دارند که از این تعداد، ۱۲۵۴ واحد تعیین تکلیف شده‌اند و در دست تعمیر هستند. پیشرفت این بخش از واحدها حدود ۵۹ درصد است.

وی در ادامه با اشاره به واحدهایی که خسارت‌های بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برایشان برآورد شده است، تأکید کرد: به صورت کلی ۳۲۴ واحد بیش از ۳۰۰ میلیون خسارت دیده‌اند که ۱۵۵ واحد آن‌ها وارد مرحله تعمیر شده‌اند و پیشرفت این بخش ۴۸ درصد است.

محمدخانی درباره پراکندگی منطقه‌ای واحدهای آسیب‌دیده در بخش متوسط تهران، گفت: واحدهایی که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان خسارت دیده‌اند عمدتاً در مناطق ۱ تا ۸ و ۱۳ قرار دارند. در حالی که واحدهای با خسارت کمتر از ۳۰۰ میلیون علاوه بر این مناطق، در مناطق ۱۷ و ۲۱ نیز دیده می‌شوند و مناطق ۱۲.۱۴، ۱۵.۱۶، ۱۸.۱۹، ۲۰ و ۲۲ هیچ واحدی با خسارت متوسط نداشته‌اند و تمرکز بازسازی در مناطق دیگر است.

به گزارش شهر، وی در پایان با تأکید بر اینکه ۵۸ درصد بازسازی خانه‌های با خسارت متوسط پیشرفت داشته است، افزود: ۱۴۰۹ واحد تعیین تکلیف شده است. اولویت شهرداری تهران تکمیل پرونده‌های تعیین‌تکلیف نشده و تثبیت روند پیشرفت در هر دو بازه هزینه‌ای است تا هیچ خانواده‌ای بلاتکلیف نماند.

