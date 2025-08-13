خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری از قرارگاه اربعین حضرت ابوالفضل

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری از قرارگاه اربعین حضرت ابوالفضل
کد خبر : 1673194
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده کل انتظامی به همراه وزیر ارتباطات و فناوری از قرارگاه اربعین حضرت ابوالفضل (ع) بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، عصر  روز گذشته سردار «احمدرضا رادان» به همراه  «سیدستار هاشمی» در قرارگاه اربعین حضرت ابوالفضل (ع) فاوا فراجا حاضر شده و از آخرین وضعیت تردد زوار در مرزها بازدید کردند. 

سردار «احمد دولتخواه» معاون فاوا فراجا در این بازدید، گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل تردد زوار اربعین ارائه کرد. 

همچنین ارتباط مستقیمی با مرزهای مهران، شلمچه و چذابه برقرار و روند تردد زائران به نمایش گذاشته شد. 

به گزارش سایت پلیس، هاشمی از خدمات انجام شده توسط پلیس در رابطه با تسهیل تردد زوار، صدور گذرنامه و همچنین استفاده فراجا از فناوری‌های نوین در خدمت به مردم و پیش بینی نیازهای آنان در این سفر معنوی تقدیر کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور