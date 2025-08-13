بازدید وزیر ارتباطات و فناوری از قرارگاه اربعین حضرت ابوالفضل

به گزارش ایلنا، عصر روز گذشته سردار «احمدرضا رادان» به همراه «سیدستار هاشمی» در قرارگاه اربعین حضرت ابوالفضل (ع) فاوا فراجا حاضر شده و از آخرین وضعیت تردد زوار در مرزها بازدید کردند.

سردار «احمد دولتخواه» معاون فاوا فراجا در این بازدید، گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل تردد زوار اربعین ارائه کرد.

همچنین ارتباط مستقیمی با مرزهای مهران، شلمچه و چذابه برقرار و روند تردد زائران به نمایش گذاشته شد.

به گزارش سایت پلیس، هاشمی از خدمات انجام شده توسط پلیس در رابطه با تسهیل تردد زوار، صدور گذرنامه و همچنین استفاده فراجا از فناوری‌های نوین در خدمت به مردم و پیش بینی نیازهای آنان در این سفر معنوی تقدیر کرد.

انتهای پیام/