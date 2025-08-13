به گزارش ایلنا، دفتر سخنگوی پلیس اعلام کرد: در پی انتشار اقدامات فراجا در جنگ ۱۲ روزه، برخی رسانه‌های وابسته به دشمن صهیونیستی با درکی ناصحیح از واژه‌ها و اصطلاحاتِ تخصصی اقدام به وارونه سازیِ گزارش نمودند. به عنوان مثال و در بخشی از این گزارش آمده است که تعداد ۲۱ هزار مظنون در جریان جنگ دستگیر شده‌اند.

واژه مظنون به معنای قطعیت در ارتکاب جرم نبوده و به مانند تمامیِ پلیس‌هایِ دنیا اقدامی پیشگیرانه برای تأمینِ امنیت عمومی است که بخش بزرگی از مظنونین بازداشت شده پس از بررسی اولیه در محل آزاد می‌شوند و بخشِ دیگر با بررسی‌های تکمیلی در واحدهای انتظامی.

بنابراین تعداد بسیار کمی از مظنونین پس از احرازِ قطعیت در جرم با دستور قضایی تحت پیگرد قرار گرفته و بخش قابل توجه آنها اساسا به مرحله قضایی نمی‌رسند.

در واقع این‌گونه رفتارهای رسانه‌ایِ غیرحرفه‌ای و مبتدیانه صرفا در جهت وارونه سازی اقدامات بوده که قاعدتا تأثیری بر خدمتگزاری پلیس به مردم نخواهد داشت.

