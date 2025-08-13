واکنش دفتر سخنگوی پلیس به وارونه سازیِ برخی گزارشها توسط رسانههای خارجنشین
دفتر سخنگوی پلیس به وارونه سازیِ برخی گزارشها توسط رسانههای خارجنشینواکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، دفتر سخنگوی پلیس اعلام کرد: در پی انتشار اقدامات فراجا در جنگ ۱۲ روزه، برخی رسانههای وابسته به دشمن صهیونیستی با درکی ناصحیح از واژهها و اصطلاحاتِ تخصصی اقدام به وارونه سازیِ گزارش نمودند. به عنوان مثال و در بخشی از این گزارش آمده است که تعداد ۲۱ هزار مظنون در جریان جنگ دستگیر شدهاند.
واژه مظنون به معنای قطعیت در ارتکاب جرم نبوده و به مانند تمامیِ پلیسهایِ دنیا اقدامی پیشگیرانه برای تأمینِ امنیت عمومی است که بخش بزرگی از مظنونین بازداشت شده پس از بررسی اولیه در محل آزاد میشوند و بخشِ دیگر با بررسیهای تکمیلی در واحدهای انتظامی.
بنابراین تعداد بسیار کمی از مظنونین پس از احرازِ قطعیت در جرم با دستور قضایی تحت پیگرد قرار گرفته و بخش قابل توجه آنها اساسا به مرحله قضایی نمیرسند.
در واقع اینگونه رفتارهای رسانهایِ غیرحرفهای و مبتدیانه صرفا در جهت وارونه سازی اقدامات بوده که قاعدتا تأثیری بر خدمتگزاری پلیس به مردم نخواهد داشت.