به گزارش ایلنا، عبودى؛ مدیر عامل هلال احمر خوزستان اعلام کرد: بامداد امروز حوالى ساعت ٣:٢٠، به دنبال اعلام گزارش تصادف یک دستگاه مینى بوس و اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور نجف به بصره در کشور عراق، بلافاصله ١٠ تیم عملیاتى به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه ٤٠ نفر دچار مصدومیت شدند که با هماهنگى هاى لازم، پس از اقدامات پیش بیمارستانى براى ادامه روند درمان به داخل کشور اعزام شدند.

