تصادف اتوبوس و مینیبوس حامل زائران ایرانی / مصدومیت ۴۰ نفر
مدیر عامل هلال احمر خوزستان از تصادف اتوبوس و مینیبوس حامل زائران ایرانی در محور نجف – بصره و اعزام ۱۰ تیم عملیاتی هلالاحمر به عراق خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبودى؛ مدیر عامل هلال احمر خوزستان اعلام کرد: بامداد امروز حوالى ساعت ٣:٢٠، به دنبال اعلام گزارش تصادف یک دستگاه مینى بوس و اتوبوس حامل زائران ایرانی در محور نجف به بصره در کشور عراق، بلافاصله ١٠ تیم عملیاتى به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه ٤٠ نفر دچار مصدومیت شدند که با هماهنگى هاى لازم، پس از اقدامات پیش بیمارستانى براى ادامه روند درمان به داخل کشور اعزام شدند.