پیگیری برای جذب نخبگان در دولت

عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که برخی از شرکت‌ها و تیم‌های نوآور کوچک در شهرستان‌ها می‌گویند که حمایت‌ها بیشتر به سمت پایتخت و مجموعه‌های بزرگتر است. چه تضمینی وجود دارد که عدالت جغرافیایی در توزیع منابع برقرار شود، گفت: ما یک سامانه خدمت داریم که طرح‌های فناورانه از اقصی نقاط کشور در آن ثبت می‌شود و می‌توانیم حمایت‌های لازم را از پروژه‌های افراد در سراسر کشور انجام دهیم.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که گواه نقض این مدعا است، پروژه «دستیار هوش مصنوعی» است که به ۱۲ دانشگاه برتر کشور واگذار شده که حدود ۹ دانشگاه از آن‌ها در خارج از تهران حضور دارند.

بهرامی تصریح کرد: به غیر از دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی از این تعداد، سایر دانشگاه‌ها در خارج از تهران است. این نشان می‌دهد که عزم ما بر تمرکززدایی از تهران است.

وی تاکید کرد: البته باید توجه کرد که ظرفیت‌های بالقوه در کجا وجود دارند تا بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم.

به گفته بهرامی حوزه هوش مصنوعی یک حوزه نوظهور است که به واسطه امکانات و زیرساخت‌هایی که در تهران، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، شکل گرفته، ظرفیت‌های بیشتری در این شهر متمرکز شده است؛ اما نگاه ما همواره تمرکززدایی از تهران بوده است.

بهرامی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی نخبگان ترجیح می‌دهند با دولت یا مراکز دولتی همکاری نکنند، تصریح کرد: پروژه «سکوی ملی هوش مصنوعی» که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اجرا و پیش برده می‌شود، توسط نخبگان کشور انجام شده است.

وی افزود: شاید بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ متخصص، نخبه، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی از اقصی نقاط کشور عضو تیم اجرایی این پروژه بوده‌اند که اکنون در حال اجراست.

او ادامه داد: همچنین پروژه «دستیار هوش مصنوعی» را با کمک نخبگان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی پیش می‌بریم.

به گفته وی نکته‌ای که وجود دارد این است که نظام پرداخت در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی تسهیل‌گرانه‌تر و با سهولت و میزان بیشتری انجام می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود که برخی افراد جویای کار، بخش خصوصی را ترجیح دهند.

بهرامی متذکر شد: اما ما در معاونت علمی و در سند هوش مصنوعی که ابلاغ شده، یکی از مواردی که پیگیری می‌کنیم، همین تغییر نظام پرداخت در حوزه فناوری‌های نوظهور است، که پیشنهاد آن را به دولت داده‌ایم و از طریق سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم این موضوع در آینده نزدیک حل شود و حضور نخبگان این حوزه را در بخش دولتی بیشتر ببینیم، هرچند که اکنون نیز این روند در جریان است.

بهرامی درباره اسفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های دفاعی و نظامی گفت: حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور کاربردهایی دارند که همه بخش‌ها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. آنچه ما در معاونت علمی و فناوری تحت عنوان سند علوم و فناوری‌های هوش مصنوعی دنبال می‌کنیم، بیشتر توسعه علم و فناوری این حوزه است.

وی افزود: در صنعت نیز کاربردهای زیادی وجود دارد. به عنوان نمونه، دو چاه نفتی ما بر بستر هوش مصنوعی پیاده‌سازی شده‌اند و یا نیروگاه‌های برق، مانند نیروگاه مشهد، از این فناوری بهره می‌برند.

به گفته او، حوزه هوش مصنوعی کاربردهای زیادی دارد که هر کدام از دستگاه‌ها و صنایع می‌توانند از آن استفاده کنند.

او در پاسخ به این پرسش که چه افق زمانی برای تغییر جایگاه کشور ما در استفاده از هوش مصنوعی می‌توان در نظر گرفت، خاطر نشان کرد: نمی‌توان افق زمانی برای آن تعیین کرد. باید بگوییم که ما روزانه برای بهبود این وضعیت تلاش می‌کنیم، اما همه چیز بستگی به حمایت‌ها، منابع و ظرفیت‌ها دارد. عوامل زیادی در این مسیر دخیل هستند و لازم است منابع اختصاص پیدا کند تا برنامه‌ها اجرا شود و بتوانیم این وضعیت را ارتقا دهیم.

