لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

تاریخ برگزاری آزمون، روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

متقاضیان رقابت در این آزمون برای اطلاع از جزییات مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی شرکت‌کنندگان، امتیازات و سهمیه‌های قانونی، مراحل ثبت‌نام، مراحل آزمون کتبی و شفاهی و جدول رشته‌های کارشناسی رسمی، دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ را مطالعه کنند.

توصیه‌های مهم سازمان سنجش به متقاضیان

۱- متقاضیان باید دفترچه راهنمای ثبت‌نام را به طور کامل مطالعه کرده باشند.

۲- متقاضیان باید حتما شرایط عمومی، اختصاصی و جداول مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام را داشته باشند.

۳- فقط کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه معتبر کارشناسی رسمی دادگستری از کانون کارشناسان رسمیِ متقاضی انتقال یا تغییر رشته ، مجاز به استفاده از بند انتقال یا تغییر رشته هستند. استفاده از این بند توسط متقاضیان عادی که پروانه معتبر کارشناسی ندارند تخلف محسوب می‌شود.

۴- متقاضیان لازم است در درج کد ملی، نام خانوادگی و نام، مشخصات شناسنامه‌ای، ارسال عکس و تمامی اطلاعات لازم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند، بدیهی است درصورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، با متقاضی به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.

۵- در پایان ثبت‌نام اینترنتی تأیید صحت اطلاعات ارسالی به عهده شخص متقاضی خواهد بود، لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید.

۶- برای جلوگیری از مشکلات بعدی حتماً اطلاعات درج شده در تقاضانامه ثبت‌نامی را به دقت بررسی کنند.

۷- متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و پس از مطالعه مندرجات آن، آن را نزد خود نگهداری کنند.

۸- متقاضیان لازم است اطلاعات کارت اعتباری، شماره پرونده و کد پیگیری خود را تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگه دارند.

۹- توصیه می‌شود متقاضی فرایند ثبت‌نام را شخصاً انجام دهد و شماره پرونده و کد پیگیری دریافتی از سایت را، نزد سایرین افشا نکند.