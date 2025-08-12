خروج سه میلیون و ۴۰۵ هزار زائر/ ثبت ۱۲۵ فوتی در ۵ استان مرزی

وی بیان کرد: براساس آمار رسمی پلیس راهور فراجا، کل آمار خروجی از کشور تاکنون ۳ میلیون و ۴۰۵ نفر و کل بازگشت به کشور ۲ میلیون و ۱۵ هزار نفر گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا به آمارهای تردد زائران از مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: ۴۴ درصد زائران از مرز مهران بوده است البته مرزهای شلمچه، خسروی، چذابه، هوایی؛ تمرچین و باشماق بیشترین سهم را در خروج زائران داشته‌اند.

وی بیان کرد: در ۴۸ ساعت گذشته سهم خروج از مرزهای مهران و شلمچه کاهش و به‌جای آن سهم مرزهای خسروی، چذابه و مسیرهای هوایی افزایش یافته است (به‌صورت موردی هوایی تا ۱۷ درصد رشد سهم نشان داده و خسروی و چذابه نیز در برخی بازه‌ها حدود ۱۰درصد رشد سهم داشته‌اند)، از سوی دیگر روند ورود زائران به کشور از ۱۸ مرداد افزایشی شده؛ در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۳۵۰ هزار نفر وارد کشور شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته روزانه میان ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر وارد کشور شوند.

سرهنگ کرمی اسد به تردد انباشت خودروها در مرزها نیز اشاره کرد و گفت: حجم کل تردد در بازه ۱۷ روزه نیز ۵۸ میلیون تردد بوده که نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است، همچنین تردد اتوبوس ۷۶۹ هزار تردد (کاهش ۱۳درصد)، سواری و وانت حدود ۴۹ میلیون تردد (افزایش حدود ۵درصدی)، تعداد کل وسایل نقلیه وارد شده به محدوده مرزها ۸۰۷ هزار دستگاه و انباشت وسایل نقلیه تا ساعت ۲۴ روز گذشته در مرزهای مهران ۸۳ هزار و در خسروی ۲۸هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده است، همچنین روند انباشت از ۴۸ ساعت گذشته کاهشی شده و در ۲۴ ساعت اخیر حدود ۱۳ هزار خودرو از مهران و ۴ هزار خودرو از قصرشیرین ( مرز خسروی) تخلیه شده است.

وی با تاکید ویژه بر موج بازگشت زائران نیز هشدار داد و افزود: افزایش قابل توجه بازگشت‌ها و ترافیک موجب شده که خطرات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان به‌ صورت چشمگیری بالا رود؛ سهم ساعات ۲۰ تا ۲۴ و ۲۴ تا ۴ صبح تصادفات افزایشی است.

رئیس پلیس راه فراجا به تمامی رانندگان و به‌ ویژه زائران توصیه کرد قبل از شروع سفر حتما استراحت کامل داشته باشند، از رانندگی طولانی بدون توقف خودداری کنند، از تعویض مسیر ناگهانی و سبقت‌های پرخطر بپرهیزند و در صورت احساس خستگی از نقاط استراحت و موکب‌های پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی بیان کرد: تیم‌های گشتی، امداد و نجات و پلیس‌راه در محورهای منتهی به مرزها در آمادگی کامل قرار دارند و عملیات تخلیه انباشت وسایل نقلیه و مدیریت جریان ترافیک با همکاری سازمان راهداری و سایر دستگاه‌ها ادامه دارد.