رتبه کاربردی هوش مصنوعی ۶۵ تا ۷۰ است؛ رتبه ایران ۱۱ تا ۱۳

در این نشست عبدالحسن بهرامی؛ رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، عمادالدین فاطمی زادگان؛ رییس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردی سازی هوش مصنوعی و حسین اسدی؛ نماینده دانشگاه شریف و عضو تیم سکوی ملی هوش مصنوعی حضور داشتند.

در ابتدای نشست عبدالحسن بهرامی؛ رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: پس از آن‌که درخواست تدوین سند هوش مصنوعی در دولت تصویب و توسط معاون محترم اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ما در مجموعه معاونت علمی، ستاد علوم و فناوری‌های هوش مصنوعی را تشکیل دادیم.

او افزود: ما در مجموعه، پروژه دستیار هوش مصنوعی را پیش می‌بریم که به فضل الهی به مراحل بسیار خوبی رسیده است.

او با اشاره به تاسیس ستاد هوش مصنوعی و کوانتوم اضافه کرد: ما در مرکز راهبری توسعه دانش‌بنیان، ستاد هوش مصنوعی و کوانتوم را در سال گذشته تأسیس کردیم. پس از ابلاغ رسمی سند کوانتوم از سوی ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین تصویب سند هوش مصنوعی در دولت، این وظیفه ذاتی برای ما ایجاد شد که متناسب با اسناد ابلاغ‌شده، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهیم و این امر محقق شد.

عمادالدین فاطمی زادگان؛ رییس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردی سازی هوش مصنوعی، با اشاره به رتبه نظری و کاربردی کشور در زمینه هوش مصنوعی گفت: ما از منظر نظری در زمینه هوش مصنوعی رتبه ۱۱ تا ۱۳ را داریم، اما متأسفانه رتبه کاربردی هوش مصنوعی حدود ۶۵ تا ۷۰ است. لذا نیاز است که اهتمام ویژه‌ای به کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف، از جمله دولت، بخش خصوصی، خدمات، زیرساخت و انرژی داشته باشیم و آن را توسعه دهیم.

او ادامه داد: مشکل عمده‌ای که تاکنون داشتیم این است که زیرساخت سخت‌افزاری و توان پردازش بالا فراهم نبود. زیرساخت‌های محلی در برخی از بخش‌های دولت و برخی بخش‌های خصوصی وجود داشت، اما توان و هویت بالایی نداشتیم. خوشبختانه اکنون زیرساخت‌های اجرایی و حمایت‌های مربوط به هوش مصنوعی در حوزه پردازشی تهیه شده است.

فاطمی زادگان بیان کرد: در اردیبهشت ماه امسال در دولت ستاد توسعه فناوری و کاربرد سازی هوش مصنوعی تشکیل شد که اخیراً شروع به کار کرده و ۱۴ محور مهم را پیگیری می کند.

او در ادامه با اشاره به برخی محوریت های مهمی که این ستاد در حال پیگیری است، گفت: یکی از محور های مهم در حال پیگیری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در مسائل اولویت‌دار است. یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد، تنظیم مسائل کشور به لحاظ اولویت‌بندی است. پس از آن، تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های هوش مصنوعی به‌صورت علمی و کاربردی استفاده کنیم بدون اینکه گرفتار عوام‌زدگی شویم.

او افزود: همچنین همکاری‌های بین‌المللی نیز محور مهمی است که دنبال خواهیم کرد، چرا که باید در بازار بین‌المللی حضور داشته باشیم و از تجربیات دیگران بهره‌مند شویم و منابع انسانی را به اشتراک بگذاریم.

وی تصریح کرد: محور مهم دیگر امنیت سایبری است که در کلیه سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، چه در زیرساخت‌های سخت‌افزاری و چه در لایه مدل‌ها در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که مهم‌ترین اقدام در یک سال اخیر که از مهر ماه سال گذشته آغاز شده است، شروع فعالیت‌های سکوی هوش مصنوعی بوده که معاونت علمی حمایت از آن را شروع کرد.

فاطمی زادگان در خصوص حکمرانی داده توضیح داد: واقعیت این است که یکی از سخت‌ترین مسائل در هر کشوری، مسئله داده و حکمرانی داده است. ما در کشور دو مشکل عمده داریم؛ یکی حکمرانی داده و دیگری نظام جمع‌آوری، طراحی و راه‌اندازی مراکز داده است. یکی از اهدافی که هوش مصنوعی به عنوان اولویت اول در نظر گرفته، آغاز به کار روی این موضوع است تا آیین‌نامه‌ها و موارد قانونی مربوط به داده تدوین شود که البته هنوز فاصله‌هایی وجود دارد.

او افزود: کشورهای دیگر بسته به حوزه‌های خود، راه‌حل‌های مختلفی ارائه داده‌اند. به طور مثال در حوزه سلامت، معروف‌ترین دیتابیس مناسب این مسئله است. هنوز کارهای زیادی داریم، اما مشکل ابتدایی ما این است که پیش از حکمرانی، قوانین بی‌نام‌سازی داده، حفظ حریم شخصی و عدم وجود سوگیری در داده ، ملاحظات مهمی وجود دارد. متأسفانه داده‌های تمیز در نهاده‌ها و سازمان‌ها، بیمارستان‌ها و صنایع به‌درستی جمع‌آوری نمی‌شود. مشکل ما فقط مسائل قانونی و حفظ حریم نیست؛ بلکه مشکل جمع‌آوری و پاک‌سازی داده‌ها هم هست که باید به طور همزمان حل شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم در آینده نزدیک دستگاه‌های تولیدکننده داده به مسئله تمیز کردن داده‌ها و قوانین اشتراک‌گذاری آن توجه کنند. داده یک ثروت است و ممکن است برخی بخش‌های داده به صورت عمومی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد و برخی مجموعه‌ها نیز قوانین خاص خود را برای اشتراک‌گذاری داده‌ها داشته باشند. امیدواریم تعامل خوبی در این زمینه شکل بگیرد.

در ادامه نشست، حسین اسدی ؛ نماینده دانشگاه شریف و عضو تیم سکوی ملی هوش مصنوعی، بیان کرد: هدف اصلی سکوی هوش مصنوعی تسهیل گری برای شرکت های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی است و اگر نتواند این هدف را محقق کند، قطعا پس از یک تا دو سال دیگر این پروژه شکست خواهد خورد.

او ادامه داد: برای رسیدن به این هدف معاونت علمی ریاست جمهوری، فراخوان همکاری شرکت های دانش بنیان را اعلام کرد. پس از غربالگری اولیه به ۱۳ شرکت در این حوزه رسیدیم. جلسات مجزا با تک‌تک این شرکت‌ها در دانشگاه شریف برگزار کردیم، با هدف بررسی توانمندی شرکت‌ها، علاقه‌مندی آن‌ها و شناسایی نقاط ضعف و پازل‌های خالی بود.

در پایان این نشست، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی،گفت: کل هزینه و سرمایه‌گذاری که از بدو تشکیل ستاد نانو در کشور تاکنون انجام شده، زیر یک همت بوده است. حجم فروش شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه محصولات نانو در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ همت بوده است. لازم به ذکر است که حوزه هوش مصنوعی نیز یکی از این حوزه‌هایی است که می تواند ارزش افزوده زیادی برای آینده داشته باشد و از این منظر برای ما اهمیت بالایی دارد.

