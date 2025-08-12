تعطیلی تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار در روز اربعین
تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران روز اربعین تعطیل است.
به گزارش ایلنا از شهر، تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران در روز پنج شنبه ۲۳ مردادماه مصادف با اربعین حسینی (ع) تعطیل است.
همچنین تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران روز جمععه ۲۴ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده خدماترسانی به شهروندان است.
شهروندان میتوانند جهت خرید آخر هفته خود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب و همچنین روز جمعه ۲۴ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر نیز به میادین و بازارهای میوه و ترهبار مراجعه کنند.
سامانه شهرزاد نیز امکان دیگری است که شهروندان میتوانند تمامی محصولات و کالاهای اساسی خود را سفارش داده تا با همان کیفیتی که در بازارها و میادین توزیع میشود به در منزل یا محل کار آنها ارسال شود.