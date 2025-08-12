خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز اربعین

تعطیلی تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز اربعین
کد خبر : 1673024
لینک کوتاه کپی شد.

تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران روز اربعین تعطیل است.

به گزارش ایلنا از شهر،  تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز پنج شنبه ۲۳ مردادماه مصادف با اربعین حسینی (ع) تعطیل است.

همچنین تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران روز جمععه ۲۴ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده خدمات‌رسانی به شهروندان است.

شهروندان می‌توانند جهت خرید آخر هفته خود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب و همچنین روز جمعه ۲۴ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر نیز به میادین و بازارهای میوه و تره‌بار مراجعه کنند.

سامانه شهرزاد نیز امکان دیگری است که شهروندان می‌توانند تمامی محصولات و کالاهای اساسی خود را سفارش داده تا با همان کیفیتی که در بازارها و میادین توزیع می‌شود به در منزل یا محل کار آنها ارسال شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور