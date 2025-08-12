قیمت انواع میوه اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:

⭕آناناس طلایی کیلویی ۲۱۰ هزار تومان

⭕ آلو شابلون و سانتورزا کیلویی ۹۲ هزار تومان

⭕آلو قطره طلا کیلویی ۹۲ هزار تومان

⭕انبه کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

⭕انجیر زرد کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

⭕انجیر سیاه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

⭕انگور کندری و صاحبی کیلویی ۹۹ هزار تومان

⭕ انگور عسگری کیلویی ۶۵ هزار تومان

⭕ انگور بی‌دانه سفید کیلویی ۸۵ هزار تومان

⭕انگور بی‌دانه قرمز کیلویی ۸۵ هزار تومان

⭕انگور سیاه کیلویی ۷۷ هزار تومان

⭕سایر انواع انگور کیلویی ۴۵ هزار تومان

⭕توت فرنگی کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

⭕جانا کیلویی ۲۵ هزار تومان

⭕خیار گلخانه ای کیلویی ۵۲ هزار تومان

⭕انواع خربزه کیلویی ۲۵ هزار تومان

⭕خربزه مشهدی کیلویی ۳۱ هزار تومان

⭕خرمای خارک برحی کیلویی ۹۵ هزار تومان

⭕ خرمای خارک خنیزی کیلویی ۷۵ هزار تومان

⭕زنجبیل تازه کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

⭕ سیب گلاب کیلویی ۸۸ هزار تومان

⭕سایر انواع سیب کیلویی ۶۵ هزار تومان

⭕سیب گالا کیلویی کیلویی ۸۰ هزارتومان

⭕شلیل و شبرنگ کیلویی ۹۹ هزار تومان

⭕شلیل و شبرنگ انجیری کیلویی ۷۵هزار تومان

⭕ انواع طالبی کیلویی ۳۵ هزار تومان

⭕ عناب تازه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

⭕گردو تازه با پوست سبز کیلویی ۶۹ هزار تومان

⭕انواع گلابی کیلویی ۹۰ هزار تومان

⭕گلابی شاه میوه کیلویی ۱۰۸ هزار تومان

⭕گلابی اسپادانا کیلویی ۹۹ هزار تومان

⭕گلابی بیروتی کیلویی ۱۰۸ هزار تومان

⭕لیمو ترش مینابی کیلویی ۸۹ هزار تومان

⭕سایر انواع لیموترش کیلویی ۸۵ هزار تومان

⭕ موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۱۰ گرم کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

⭕ موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۱۰ گرم کیلویی ۱۲۳ هزار تومان

⭕میوه کاکتوس زرد و قرمز در بسته های حداقل ۳۰۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

⭕هلو کاردی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

⭕هلو هسته جدا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

⭕هلو انجیری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

⭕هندوانه بالای ۴ کیلوگرم کیلویی ۱۶ هزار تومان

⭕ هندوانه زیر ۴ کیلوگرم کیلویی ۱۴ هزار تومان

انتهای پیام/