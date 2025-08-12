قیمت انواع میوه اعلام شد
طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، قیمت انواع میوه اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:
⭕آناناس طلایی کیلویی ۲۱۰ هزار تومان
⭕ آلو شابلون و سانتورزا کیلویی ۹۲ هزار تومان
⭕آلو قطره طلا کیلویی ۹۲ هزار تومان
⭕انبه کیلویی ۱۸۰ هزار تومان
⭕انجیر زرد کیلویی ۱۲۰ هزار تومان
⭕انجیر سیاه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان
⭕انگور کندری و صاحبی کیلویی ۹۹ هزار تومان
⭕ انگور عسگری کیلویی ۶۵ هزار تومان
⭕ انگور بیدانه سفید کیلویی ۸۵ هزار تومان
⭕انگور بیدانه قرمز کیلویی ۸۵ هزار تومان
⭕انگور سیاه کیلویی ۷۷ هزار تومان
⭕سایر انواع انگور کیلویی ۴۵ هزار تومان
⭕توت فرنگی کیلویی ۱۲۵ هزار تومان
⭕جانا کیلویی ۲۵ هزار تومان
⭕خیار گلخانه ای کیلویی ۵۲ هزار تومان
⭕انواع خربزه کیلویی ۲۵ هزار تومان
⭕خربزه مشهدی کیلویی ۳۱ هزار تومان
⭕خرمای خارک برحی کیلویی ۹۵ هزار تومان
⭕ خرمای خارک خنیزی کیلویی ۷۵ هزار تومان
⭕زنجبیل تازه کیلویی ۲۳۰ هزار تومان
⭕ سیب گلاب کیلویی ۸۸ هزار تومان
⭕سایر انواع سیب کیلویی ۶۵ هزار تومان
⭕سیب گالا کیلویی کیلویی ۸۰ هزارتومان
⭕شلیل و شبرنگ کیلویی ۹۹ هزار تومان
⭕شلیل و شبرنگ انجیری کیلویی ۷۵هزار تومان
⭕ انواع طالبی کیلویی ۳۵ هزار تومان
⭕ عناب تازه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان
⭕گردو تازه با پوست سبز کیلویی ۶۹ هزار تومان
⭕انواع گلابی کیلویی ۹۰ هزار تومان
⭕گلابی شاه میوه کیلویی ۱۰۸ هزار تومان
⭕گلابی اسپادانا کیلویی ۹۹ هزار تومان
⭕گلابی بیروتی کیلویی ۱۰۸ هزار تومان
⭕لیمو ترش مینابی کیلویی ۸۹ هزار تومان
⭕سایر انواع لیموترش کیلویی ۸۵ هزار تومان
⭕ موز خوشهای هر عدد بالای ۱۱۰ گرم کیلویی ۱۳۰ هزار تومان
⭕ موز خوشهای هر عدد زیر ۱۱۰ گرم کیلویی ۱۲۳ هزار تومان
⭕میوه کاکتوس زرد و قرمز در بسته های حداقل ۳۰۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان
⭕هلو کاردی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان
⭕هلو هسته جدا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان
⭕هلو انجیری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان
⭕هندوانه بالای ۴ کیلوگرم کیلویی ۱۶ هزار تومان
⭕ هندوانه زیر ۴ کیلوگرم کیلویی ۱۴ هزار تومان