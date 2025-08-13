مرتضی آقایی، معاون امور عتبات سازمان حج و زیارت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: عملیات اربعین امسال به خوبی در حال انجام است و بخش عمده‌ای از زائرانی که مایل بودند به زیارت اربعین مشرف شوند، در حال حاضر به کربلای معلی مشرف شده‌اند.

وی افزود: همچنین بخش قابل توجهی از زائران هم اکنون در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا هستند و ظرف فردا و حداکثر روز پنج شنبه وارد کربلای معلی خواهند شد.

به گفته وی تا کنون بالغ بر سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و عملیات ثبت‌نام در این سامانه به خوبی انجام شده و مشمول پوشش‌های بیمه و خدمات درمانی نیز قرار خواهند گرفت.

وی افزود: با توجه به الزامات و ضروریات سفر اربعین و شرایط ویژه‌ای که این سفر دارد، خواهشمندیم عزیزانی که تازه تصمیم می‌گیرند، حتماً قبل از تشرف، در خصوص ثبت‌نام در این سامانه اقدام کنند تا در بروز مشکلات یا حوادث بتوانند از پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

به گفته آقایی در سامانه، از این سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۱ درصد بانوان و ۵۹ درصد مردان را تشکیل می‌دهند.

معاون سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد: آمار بانوان نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته و به عبارتی، سال گذشته ۳۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان تشکیل داده‌اند که امسال این نسبت به ۴۱ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که گروه سنی زیر ۱۰ سال امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد و گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال حدود ۲۰ درصد افزایش داشته‌اند.

آقای ادامه داد: این آمارها نشان‌دهنده این است که امسال مردم ترجیح داده‌اند که تشرف خود را به صورت خانوادگی انجام دهند و تشرف‌هایی که صورت گرفته غالباً پوشش خانوادگی دارد و حلاوت بیشتری را برای زائرین به همراه دارد.

آقایی در ادامه گفت:امکانات بهتری در سال جاری به زائران در عراق نسبت به سال گذشته ارائه شده است. مسئولان عراقی شرایط ترافیکی شهر را به خوبی مدیریت کرده‌اند و ترافیک روانی در سطح شهر در جریان است.

آقایی افزود: از نظر بهداشتی نیز اوضاع نسبت به سنوات گذشته بهبود یافته و مواکب عراقی و ایرانی در حال خدمات‌رسانی به زائرین هستند و در مجموع زائران با مشکل خاصی مواجه نیستند.

وی با اشاره به اینکه تنها بحث برگشت در روز پنجشنبه و جمعه ممکن است که در مرز مهران مشکلاتی برای زائرین به‌وجود آورد، از زائرین درخواست کرد که با توجه به ازدحامی که ممکن است در این دو روز به وجود آید. عزیزان تلاش کنند که خروج خود را حتی‌المقدور به امروز یا شنبه موکول کنند، زیرا قطعاً روزهای پنجشنبه و جمعه، روزهای شلوغی در مرز مهران خواهد بود.

آقایی همچنین اظهار داشت: زائران حتی‌المقدور تلاش کنند که خروج خود را به مرزهای غیر از مرز مهران انتقال دهند.مرزهای خسروی و شلمچه، امسال ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند که زائران می‌توانند از این دو مرز نیز خارج شوند. اگر بتوانند خروج خود را به امروز و شنبه انتقال دهند، این می‌تواند به کاهش ترافیک در مرز کمک کند.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص سفر اربعین، همه ساله در طول مسیر و یا در شهرهای کربلا و نجف و سامرا و کاظمین با تعدادی از افرادی که به دلایل مختلف دچار حادثه می‌شوند، مواجه بوده و هستیم.

آقایی افزود: امسال شرایط بهتری حاکم است و تعداد فوتی‌ها و بیماران کاهش قابل توجهی داشته است.

معاون عتبات حج و زیارت در پایان تأکید کرد: توصیه می شود با توجه به شرایط ویژه سفر اربعین، آن گروه از زائرین که کهولت سن یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، ترجیحا سفر خود را به مناسبت‌های دیگر منتقل کنند تا بتوانند از حلاوت این سفر نورانی در مناسبت‌های دیگر بهتر بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/