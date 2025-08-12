ارائه بیش از ۳ میلیون خدمت بهداشتی و درمانی به زائران اربعین
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت: جمعیت هلالاحمر به عنوان متولی ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اباعبدالله (ع) در عراق، از ابتدای ماه صفر و همزمان با آغاز عملیات امدادی و درمانی اربعین، تا صبح امروز سهشنبه ۲۱ مرداد بیش از ۳ میلیون و ۱۳۸ هزار خدمت به زائران ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا از جمعیت هلال احمر، سیدعلی مرعشی افزود: تا صبح امروز(سه شنبه ۲۱ مرداد) به ۸۸ هزار و ۷۵۵ نفر از زائران در معرض گرمازدگی خدماترسانی شده است همچنین ۱۰۷ هزار و ۷۱۰ نفر تحت سرمدرمانی قرار گرفتند.
وی خاطر نشان کرد: پزشکان داوطلب حاضر در عملیات خدماترسانی به زائران اربعینی در عراق، تا این لحظه ۷۲۱ هزار و ۴۵۰ ویزیت عمومی انجام داده و بالغ بر ۲۳۱ و ۸۴۸ هزار نفر نیز تحت ویزیت تخصصی پزشکان قرار گرفتند.
مرعشی ادامه داد: از ابتدای آغاز عملیات پوشش مراسم اربعین تا صبح امروز، ۹۷۵ هزار و ۵۰۵ زائر در عراق از خدمات پیراپزشکی و یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۴۷۱ نفر از خدمات دارویی هلالاحمر بهرهمند شدهاند.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت: نیروهای امدادی هلالاحمر نیز در این مدت ۱۱۸۳ مصدوم را در خاک عراق به مراکز درمانی منتقل کرده و در مجموع ۱۰ هزار و ۳۲۹ خدمت امدادی و انتقالی انجام دادهاند همچنین ۱۹۹ زائر نیز برای انجام درمان تخصصی به ایران منتقل شدهاند.
مرعشی اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر از همه زائران درخواست دارد تا در طول مسیر به توصیههای ایمنی توجه داشته و از پیادهروی در طول روز که گرمای بیشتری دارد، خوددداری و پیادهروی خود را به ساعات پایانی روز موکول کنند تا با خطر کمتری نسبت به گرمازدگی مواجه باشند.
وی یادآور شد: موکبهای بهداشتی و درمانی در طول مسیر پیادهروی از نجف تا کربلا با نشان هلالاحمر مشخص شدهاند و شهروندان میتوانند با مراجعه به این مراکز از خدمات رایگان بهرهمند شوند.