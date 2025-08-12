خبرگزاری کار ایران
امضاء تفاهم‌نامه مرزی با مرزبانی کشور عراق/ همکاری‌های مشترک برای امنیت زائران اربعین

امضاء تفاهم‌نامه مرزی با مرزبانی کشور عراق/ همکاری‌های مشترک برای امنیت زائران اربعین
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از برگزاری نشست مشترک مرزی و امضاء تفاهم نامه مرزی میان مرزبانی استان آذربایجان غربی و منطقه یکم عراق به منظور تأمین امنیت و حضور مشترک در مرزها خبر داد.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک مرزی میان سردار «محمداحمدی» فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی و سرلشکر «دلیرفرزنده زبیر الزیباری» فرمانده مرزبانی منطقه یک عراق در اربیل عراق برگزار شد. 

سردار احمدی با بیان اینکه بر اجرای گشت‌های مشترک مرزی بین مرزبانان دو کشور تأکید شد، گفت: در این نشست، تفاهم نامه مرزی با موضوع تأمین امنیت مرزهای مشترک به امضاء رسید. 

وی با قدردانی از همکاری مرزبانان کشور عراق برای تأمین امنیت زائران اربعین حسینی که از تمرچین وارد این کشور می‌شوند، افزود: با تعامل مطلوب اطلاعاتی و عملیاتی به حمدالله هیچ گونه مشکل امنیتی در مرزهای مشترک برای زائران گزارش نشده که نشان از تلاش ویژه و تاثیر دیپلماسی مرزی بر این موضوع دارد. 

به گزارش سایت پلیس، فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در پایان از همکاری و پذیرایی زائرین اربعین سیدالشهدا (ع) توسط دولت جمهوری عراق و مخصوصا منطقه اقلیم کردستان عراق نهایت تقدیر و تشکر را کرد و حضور زائران اربعین را امید بخش و امنیت آفرین دانست.

