توقیف اتوبوس متخلف در مرز مهران به دلیل نقض مقررات
رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا، درباره توقیف یک دستگاه اتوبوس متخلف در مرز مهران اظهار کرد: این اتوبوس به جای انتقال صحیح و ایمن زائران، اقدام به پیاده کردن آنان در حاشیه شهر کرده که این امر ضمن ایجاد خطر برای جان زائران، موجب بروز ترافیک و بینظمی در مسیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز خانپور، در این باره گفت: راننده اتوبوس هیچگونه همکاری با پلیس نکرد و اقدامات قانونی لازم جهت توقیف این وسیله نقلیه صورت گرفت.
وی افزود: پلیس راه به همه رانندگان و شرکتهای حمل و نقل اعلام کرده که جابجایی زائران فقط باید در محلهای مشخص و مجاز انجام شود و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.
سرهنگ خانپور همچنین تأکید کرد: آموزشهای لازم به رانندگان داده شده و پلیس راه فراجا با جدیت در حفاظت از حقوق و ایمنی زائران پیادهروی اربعین عمل میکند. امیدواریم همه دستاندرکاران حمل و نقل همکاری کامل داشته باشند تا شاهد سفر ایمن و منظمی برای زائران باشیم.