توقیف اتوبوس متخلف در مرز مهران به دلیل نقض مقررات

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز خانپور، در این باره گفت: راننده اتوبوس هیچگونه همکاری با پلیس نکرد و اقدامات قانونی لازم جهت توقیف این وسیله نقلیه صورت گرفت.

وی افزود: پلیس راه به همه رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل اعلام کرده‌ که جابجایی زائران فقط باید در محل‌های مشخص و مجاز انجام شود و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

سرهنگ خانپور همچنین تأکید کرد: آموزش‌های لازم به رانندگان داده شده و پلیس راه فراجا با جدیت در حفاظت از حقوق و ایمنی زائران پیاده‌روی اربعین عمل می‌کند. امیدواریم همه دست‌اندرکاران حمل و نقل همکاری کامل داشته باشند تا شاهد سفر ایمن و منظمی برای زائران باشیم.

