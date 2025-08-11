خبرگزاری کار ایران
توقیف اتوبوس متخلف در مرز مهران به دلیل نقض مقررات

توقیف اتوبوس متخلف در مرز مهران به دلیل نقض مقررات
رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا، درباره توقیف یک دستگاه اتوبوس متخلف در مرز مهران اظهار کرد: این اتوبوس به جای انتقال صحیح و ایمن زائران، اقدام به پیاده کردن آنان در حاشیه شهر کرده که این امر ضمن ایجاد خطر برای جان زائران، موجب بروز ترافیک و بی‌نظمی در مسیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز خانپور، در این باره گفت: راننده اتوبوس هیچگونه همکاری با پلیس نکرد و اقدامات قانونی لازم جهت توقیف این وسیله نقلیه صورت گرفت.

وی افزود: پلیس راه به همه رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل اعلام کرده‌ که جابجایی زائران فقط باید در محل‌های مشخص و مجاز انجام شود و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

سرهنگ خانپور همچنین تأکید کرد: آموزش‌های لازم به رانندگان داده شده و پلیس راه فراجا با جدیت در حفاظت از حقوق و ایمنی زائران پیاده‌روی اربعین عمل می‌کند. امیدواریم همه دست‌اندرکاران حمل و نقل همکاری کامل داشته باشند تا شاهد سفر ایمن و منظمی برای زائران باشیم.

