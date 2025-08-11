به گزارش ایلنا، شاهین مظفری در این باره گفت: به منظور پیشگیری از آسیب‌های روانی و حمایت اجتماعی از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه، از طریق برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های به عمل آمده با دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیر دفتر سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استقرار تیم‌های حمایت روانی اجتماعی در محل‌های اسکان اضطراری (هتل‌های اسکان اضطراری) از تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴ آغاز شد.

وی افزود: طی این مدت در فاز نخست غربالگری روانی اجتماعی افراد آسیب دیده صورت پذیرفت و سپس، در فاز دوم افراد غربال مثبت و گروه‌های در معرض آسیب در جلسات مداخله گروهی شرکت داده شدند و در مواردی که نیازمند مداخله فوری، خدمات تخصصی و یا خدمات مددکاری اجتماعی بودند، اقدامات و پیگیری‌های لازم صورت گرفت.

مظفری ادامه داد: در مجموع در هر ۱۱ هتل اسکان اضطراری، ۳۸ کارشناس سلامت روان در قالب ۱۱ تیم به مدت ۳۸ روز مستقر شدند که در برخی هتل‌ها این خدمات همچنان ادامه دارد.

به گفته معاون آموزش، بازتوانی و مشارکت اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از مجموع ۴۳۷ خانوار ساکن در این مراکز ۲۳۳ خانوار و مجموع ۶۴۷ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند که تعداد ۷۷ مورد ارجاع فوری، ۱۸ مورد خدمات مددکاری اجتماعی و ۲۹۱ مورد مداخله گروهی صورت پذیرفته است.

همچنین ۱۷۶ مورد از این افراد غربال مثبت استرس حاد بودند که خدمات حمایتی صورت پذیرفت و ۴۹ نفر از آن‌ها دارای پیشینه اختلال روانپزشکی بودند که پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شد.

براساس گزارش سایت شهر، وی خاطرنشان کرد: ارائه این خدمات در کنار خدمات از راه دور نظیر سامانه‌های ۱۴۸۰ و ۴۰۳۰ و اعزام تیم‌های فوریتی و نیز خدمات مددکاری اجتماعی به گروه‌های آسیب‌پذیر (نظیر کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان) بسته خدمات بازتوانی در طول جنگ تحمیلی و پس از آن را شامل بوده است و این خدمات همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/