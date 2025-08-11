به گزارش ایلنا از روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت و رئیس سومین دوره جشنواره «رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت»، در نخستین جلسه کمیته اجرایی این رویداد با تشکر از همراهی دستگاه‌ها و نهادها، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری جشنواره‌ای باشکوه تأکید کرد و گفت: این جلسه، آغازگر مسیر اجرایی این رویداد ملی است.

وی با اشاره به تنوع ترکیب اعضای کمیته اجرایی افزود: در ترکیب کمیته اجرایی، علاوه بر معاونان و مدیران دبیرخانه، نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه‌ و بودجه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شورای اطلاع‌رسانی جمعیت و… حضور دارند.

وحید دستجردی با تأکید بر رویکرد مردمی و فرهنگی این برنامه گفت: قصد داریم این برنامه را به‌عنوان یک جشنواره واقعی ببینیم؛ نه فقط یک جلسه رسمی و امیدواریم با کمک و همراهی همه نهادها، این رویداد به جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

دستجردی با اشاره به لزوم مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف در این رویداد، گفت: امسال مسئولیت اجرایی جشنواره به دانشگاه علوم پزشکی ایران سپرده شده تا تنوع بیشتری در اجرای این برنامه ایجاد شود. در سال گذشته، دانشگاه جامع امام حسین(ع) اجرای جشنواره را بر عهده داشت که عملکرد بسیار خوبی ارائه داد و امیدواریم که در سال‌های آتی نیز از ظرفیت علمی سایر دانشگاه‌ها در اجرای این رویداد استفاده کنیم تا بتوانیم به همکاری و تعامل منطقی مسائل مربوط به جمعیت با علم و دانشگاه دامن بزنیم.

رئیس سومین دوره جشنواره با بیان اینکه طرح مسئله جمعیت در چند نوبت طی سال، به جریان‌سازی بیشتر کمک خواهد کرد، به تغییر زمان برگزاری اشاره کرد و گفت: با توجه به همزمانی روز ملی جمعیت با حادثه تلخ شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان، برگزاری جشن در آن تاریخ مناسب نبود. از این رو پس از استعلام از نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد زمان جدیدی تعیین شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی مردم در ارتقای فرهنگ جمعیت، از طراحی و اجرای برنامه‌های جانبی در قالب جشنواره‌های هنری و مردمی در سومین دوره این

رویداد، با هماهنگی نهادهای هنری از جمله سازمان سینمایی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و افزود: در تلاشیم تا محتوای فرهنگی جشنواره از طریق گروه‌های هنری تقویت و بُعد جشن و نشاط رویداد حفظ شود.

دستجردی در ادامه از اعضای کمیته خواست با ارائه ایده‌ها و نظرات اجرایی، در برگزاری پویاتر و اثربخش‌تر جشنواره مشارکت داشته باشند و افزود: در این مسیر، نیازمند همفکری و حمایت تمام اعضای کمیته هستیم تا «جایزه ملی جوانی جمعیت» به یک نماد معتبر و مردمی در کشور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه این رویداد با حضور خانواده‌ها، مدیران اجرایی، بخش خصوصی، نخبگان، فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و هنری برگزار خواهد شد، از برنامه‌ریزی برای مشارکت استان‌ها در قالب جشنواره‌های استانی و شهرستانی خبر داد و تصریح کرد: با معاونت امور استان‌ها هماهنگ شده‌ایم تا هر استان افراد شاخص و ظرفیت‌های خود را معرفی کند. از سوی دیگر، با شهرداری نیز برای شناسایی فعالان محلات در حوزه جمعیت، همکاری‌هایی صورت گرفته است.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به شرایط اقتصادی کشور نیز گفت: اعتبارات ما محدود است، اما تلاش می‌کنیم جوایز معقول و مناسبی برای شرکت‌کنندگان در نظر بگیریم. مهم‌تر از آن، گسترش مشارکت مردمی است، چون مسئله جمعیت با دستور و بخشنامه پیش نمی‌رود؛ مردم باید بخواهند و این امر با بهره‌مندی از زبان هنر ممکن می‌شود. همچنین مشارکت نهادها و کمک‌های بین‌بخشی می‌تواند نقش مهمی در کیفیت جشنواره داشته باشد.

دستجردی بیان کرد: براساس برنامه‌ریزی های صورت گرفته تا این لحظه، رئیس‌جمهور در مراسم پایانی جشنواره (24 آبان‌ماه) حضور خواهد داشت و محل برگزاری نیز سالن اجلاس سران در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است، در این جلسه اعضای کمیته اجرایی، برگزاری این جشنواره را نقطه عطفی در مسیر تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت دانستند و به به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

لزوم تدوین دستورالعمل رویداد و بازطراحی فرآیندهای جشنواره، ضرورت گسترش دامنه مخاطبان، تسهیل مسیر ارتقا جشنواره با همکاری سایر نهادها و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دوره‌های پیشین، تأکید بر ضرورت انسجام اجرایی و حرکت براساس زمانبندی دقیق، اهمیت مشارکت علمی و آماری نهادهای مرتبط، تبیین دقیق نقش کمیته‌ها و الگوسازی هدفمند، ضرورت تعریف دقیق «نخبه» در ساختار جایزه، تشکیل کارگروه تخصصی شورای علمی با حضور ذی‌نفعان و تولید کلیپ‎های محتوایی با تمرکز بر موضوعاتی چون تنهایی سالمندان و بحران مراقبتاز جمله مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود.

همچنین تغییر استراتژی پیام‌رسانی، توجه به دغدغه‌های عمومی خانواده‌ها مانند امنیت روانی فرزندان و حمایت از خانواده در تولید محتوای جشنواره، ضرورت وجود گفتمان واحد درباره معیارهای انتخاب الگوها، تاکید بر انسجام مفهومی و رسانه‌ای، ضرورت حفظ پیوست اجتماعی در بیان مفاهیم جمعیتی، توجه به دو اصل «مردم برای مردم» و «ایران‌محوری» در پیام‌رسانی، اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه روز با تمرکز بر آینده ملت، و لزوم تقسیم وظایف دقیق و شکل‌گیری زیرکمیته‌های تخصصی از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود.

شایان ذکر است‌، سومین دوره جشنواره «رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت»، به میزبانی دکتر مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی جایزه به نشانی jayeze.setadjamiat.ir در یکی از بخش‌های هفت‌گانه این رویداد ثبت‌نام کنند.

