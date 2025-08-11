خبرگزاری کار ایران
فراخوان حمایتی برنامه راهبری علمی پزشکی دقیق در بیماری‌های غیر واگیر

فراخوان حمایتی برنامه راهبری علمی پزشکی دقیق در بیماری‌های غیر واگیر
بنیاد ملی علم ایران با هدف توسعه علم و فناوری در حوزه سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت پزشکی دقیق برای مدیریت و درمان بیماری‌های غیرواگیر، فراخوان «برنامه راهبری علمی برای استفاده از پزشکی دقیق در بیماری‌های غیر واگیر» را منتشر کرد و تا دو برابر سقف معمول، از طرح‌های پژوهشی اعضای هیات‌علمی در این حوزه حمایت می‌کند.

به گزارش  ایلنا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد ملی علم ایران (INSF) با توجه به اهمیت روزافزون پزشکی دقیق در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های غیر واگیر، از طرح‌های پژوهشی نوآورانه و کاربردی اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور حمایت می‌کند.

این برنامه با هدف شناسایی و استفاده از نشانگرهای زیستی و داده‌های ژنومیک، پروتئومیک، متابولومیک، اپیدمیولوژیک و بالینی، توسعه راهبردهای مبتنی بر پزشکی دقیق، ایجاد پایگاه‌های داده جامع و طراحی الگوریتم‌های پیش‌بینی شخصی‌سازی درمان‌ها اجرا می‌شود.

محورهای این فراخوان شامل دیابت و اختلالات متابولیک با تمرکز بر پیش‌بینی و کنترل دقیق شاخص‌های بیماری و توسعه درمان‌های دارویی نوین، سرطان‌ها با رویکرد تشخیص زودهنگام و شخصی‌سازی درمان، بیماری‌های قلبی عروقی با شناسایی نشانگرهای زیستی و روش‌های مدیریت فردمحور، فناوری‌های نوین مانند استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحلیل داده‌ها و توسعه ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پزشکی دقیق، و مدل مفهومی داروسازی شخصی برای طراحی داروها و سیستم‌های نوین دارورسانی است.

در این فراخوان، از طرح‌هایی که به طراحی و توسعه داروهای جدید، فرمولاسیون‌های پیشرفته، مدل‌های پیش‌بینی استفاده مجدد از داروهای موجود و ادغام هوش مصنوعی با فارماکوژنومیک در راستای درمان شخصی بیماران بپردازند، حمایت خواهد شد. سقف حمایت مالی تا دو برابر مبالغ معمول بنیاد ملی علم ایران پیش‌بینی شده است.

مهلت ارسال پیشنهاده از ۱۹ مرداد تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ است و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) ثبت‌نام و طرح خود را ارسال کنند.

پژوهشگران برای دریافت اطلاعات تکمیلی و پاسخ به پرسش‌های احتمالی می‌توانند از طریق پروفایل کاربری خود در سامانه کایپر، با کارگروه علوم پزشکی و سلامت بنیاد ملی علم ایران در ارتباط باشند.

