وی تصریح کرد: رفاه کارت دانشجویان ملی تنها یک کارت شناسایی نیست، بلکه ابزاری کارآمد برای دسترسی آسان‌تر دانشجویان به خدمات متنوع رفاهی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است.

مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به مزایای کلیدی این طرح گفت: دریافت تخفیف‌های ویژه در کتابفروشی‌ها، مراکز فرهنگی، سینماها و مراکز ورزشی، کمک هزینه حمل و نقل با تخفیف‌های قابل توجه در سیستم حمل و نقل عمومی، خدمات بهداشتی و درمانی شامل پوشش بیمه‌ای و تخفیف در مراکز درمانی، و تسهیلات مالی و بانکی مانند وام‌های دانشجویی با شرایط تسهیل شده و همچنین دسترسی به غذای دانشجویی در سلف‌های دانشگاهی و واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی به عنوان اهداف برنامه‌ریزی شده برای این طرح است.

دانشور خاطرنشان کرد: هدف ما کاهش دغدغه‌های دانشجویان و فراهم‌آوردن بسته‌ای مناسب برای تمرکز آنان بر تحصیل و پژوهش و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی است.

وی همچنین از گسترش این طرح بعد از راه‌اندازی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با همکاری نهادهای مرتبط، خدمات کارت را به صورت فراگیر و با کیفیت بالاتری در اختیار تمام دانشجویان کشور قرار دهیم.