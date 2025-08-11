خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان:

دانشجویان از سال تحصیلی جدید، رفاه کارت می‌گیرند

دانشجویان از سال تحصیلی جدید، رفاه کارت می‌گیرند
کد خبر : 1672457
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: طرح رفاه کارت دانشجویان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایت از دانشجویان کشور و گامی بلند در راستای تحقق و بهبود شرایط رفاهی آنان است که از سال تحصیلی جدید راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش  ایلنا از سازمان امور دانشجویان، ابوالفضل دانشور در چهارمین جلسه کمیته راهبری رفاه کارت دانشجویان به برنامه‌های دولت چهاردهم برای رفاه دانشجویان اشاره کرد و گفت: این سازمان با هدف ساماندهی خدمات رفاهی به دانشجویان، جلسات کارشناسی و تخصصی طرح رفاه کارت از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شده که هدف آن راه‌اندازی این کارت از ابتدای سال تحصیلی برای دانشجویان کشور است.

وی تصریح کرد: رفاه کارت دانشجویان ملی تنها یک کارت شناسایی نیست، بلکه ابزاری کارآمد برای دسترسی آسان‌تر دانشجویان به خدمات متنوع رفاهی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است.

مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به مزایای کلیدی این طرح گفت: دریافت تخفیف‌های ویژه در کتابفروشی‌ها، مراکز فرهنگی، سینماها و مراکز ورزشی، کمک هزینه حمل و نقل با تخفیف‌های قابل توجه در سیستم حمل و نقل عمومی، خدمات بهداشتی و درمانی شامل پوشش بیمه‌ای و تخفیف در مراکز درمانی، و تسهیلات مالی و بانکی مانند وام‌های دانشجویی با شرایط تسهیل شده و همچنین دسترسی به غذای دانشجویی در سلف‌های دانشگاهی و واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی به عنوان اهداف برنامه‌ریزی شده برای این طرح است.

دانشور خاطرنشان کرد: هدف ما کاهش دغدغه‌های دانشجویان و فراهم‌آوردن بسته‌ای مناسب برای تمرکز آنان بر تحصیل و پژوهش و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی است.

وی همچنین از گسترش این طرح بعد از راه‌اندازی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با همکاری نهادهای مرتبط، خدمات کارت را به صورت فراگیر و با کیفیت بالاتری در اختیار تمام دانشجویان کشور قرار دهیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور