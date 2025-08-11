مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان:
دانشجویان از سال تحصیلی جدید، رفاه کارت میگیرند
مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: طرح رفاه کارت دانشجویان یکی از مهمترین برنامههای حمایت از دانشجویان کشور و گامی بلند در راستای تحقق و بهبود شرایط رفاهی آنان است که از سال تحصیلی جدید راهاندازی میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان، ابوالفضل دانشور در چهارمین جلسه کمیته راهبری رفاه کارت دانشجویان به برنامههای دولت چهاردهم برای رفاه دانشجویان اشاره کرد و گفت: این سازمان با هدف ساماندهی خدمات رفاهی به دانشجویان، جلسات کارشناسی و تخصصی طرح رفاه کارت از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شده که هدف آن راهاندازی این کارت از ابتدای سال تحصیلی برای دانشجویان کشور است.
وی تصریح کرد: رفاه کارت دانشجویان ملی تنها یک کارت شناسایی نیست، بلکه ابزاری کارآمد برای دسترسی آسانتر دانشجویان به خدمات متنوع رفاهی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است.
مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به مزایای کلیدی این طرح گفت: دریافت تخفیفهای ویژه در کتابفروشیها، مراکز فرهنگی، سینماها و مراکز ورزشی، کمک هزینه حمل و نقل با تخفیفهای قابل توجه در سیستم حمل و نقل عمومی، خدمات بهداشتی و درمانی شامل پوشش بیمهای و تخفیف در مراکز درمانی، و تسهیلات مالی و بانکی مانند وامهای دانشجویی با شرایط تسهیل شده و همچنین دسترسی به غذای دانشجویی در سلفهای دانشگاهی و واگذاری خوابگاههای دانشجویی به عنوان اهداف برنامهریزی شده برای این طرح است.
دانشور خاطرنشان کرد: هدف ما کاهش دغدغههای دانشجویان و فراهمآوردن بستهای مناسب برای تمرکز آنان بر تحصیل و پژوهش و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی است.
وی همچنین از گسترش این طرح بعد از راهاندازی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با همکاری نهادهای مرتبط، خدمات کارت را به صورت فراگیر و با کیفیت بالاتری در اختیار تمام دانشجویان کشور قرار دهیم.